Thời sự Nghệ An thu hút hơn 869 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng năm 2025 Trong 9 tháng năm 2025, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn Nghệ An tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 33.836 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm nhà máy Công ty Luxshare -ICT Nghệ An tại KCN VSIP. Ảnh: Thành Duy

Tính đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án, tổng mức đầu tư hơn 11.275 tỷ đồng. Đồng thời, 147 lượt dự án được điều chỉnh, trong đó 42 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 22.560,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả nổi bật, với 15 dự án FDI được cấp mới, tổng vốn đăng ký 213,3 triệu USD, chiếm 27,3% số lượng dự án và 48,1% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Ngoài ra, có 14 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn thêm 655,8 triệu USD. Như vậy, tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh trong 9 tháng đạt 869,1 triệu USD.

Một số dự án lớn được cấp mới trong thời gian qua gồm: Khu công nghiệp VSIP Nghệ An III (52,5 triệu USD); Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita (88,84 triệu USD); Dự án sản xuất công nghệ quang học thông minh Sunny (Việt Nam) tại Khu công nghiệp WHA (11 triệu USD)…

Bên cạnh đó, nhiều dự án hiện hữu được điều chỉnh tăng mạnh vốn đầu tư, như Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (tăng 150 triệu USD); Nhà máy điện rác Galax (tăng 2.928,8 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Andromeda tại KCN Hoàng Mai I (tăng 32 triệu USD)…

Kết quả thu hút vốn FDI của Nghệ An từ năm 2022 đến nay. Đồ họa: Thành Duy

Năm 2024, Nghệ An thu hút 1,750 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2023, trong đó có 19 dự án cấp mới với 867,8 triệu USD và 14 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 881,76 triệu USD.

Trước đó, năm 2023, Nghệ An lần đầu tiên thu hút vốn FDI vượt mốc 1 tỷ USD, đạt 1,603 tỷ USD, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 cả nước về thu hút FDI.

Còn năm 2022, thu hút FDI của tỉnh đạt 961,3 triệu USD, lần đầu tiên góp mặt trong tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất Việt Nam.

Kết quả trên cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định, bền vững trong thu hút đầu tư nước ngoài của Nghệ An, khẳng định vị thế ngày càng hấp dẫn của tỉnh trong bản đồ FDI cả nước, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp.