Nghệ An thu hút thêm dự án 120 triệu USD, nâng tổng vốn FDI năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Sáng 21/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết: Ngày 20/12/2023, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thêm 1 dự án FDI có số vốn 120 triệu USD.

Dự án do nhà đầu tư Radiant Opto-Electronics Corporation (Đài Loan) đầu tư xây dựng Nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Dự án do nhà đầu tư Radiant Opto-Electronics Corporation thực hiện tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Dự án có công suất thiết kế sản phẩm linh kiện điện tử bao gồm mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP), phim tăng cường độ sáng (BEF), đúc khung nhựa (M/F forming) giai đoạn 1 là 35 triệu sản phẩm/năm (tương đương 2.100 tấn sản phẩm/năm); giai đoạn 2 là 10 triệu sản phẩm/năm (tương đương 600 tấn sản phẩm/năm).

Đồng thời, nhà đầu tư thực hiện dịch vụ cho thuê nhà xưởng; lưu trú cho công nhân, chuyên gia làm việc trong Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An; bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm do nhà đầu tư sản xuất tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.

Diện tích nhà xưởng, nhà kho cho thuê khoảng 45.000 m2 và diện tích cơ sở lưu trú cho thuê khoảng 14.093 m2.

Như vậy, với việc thu hút thêm dự án của nhà đầu tư Radiant Opto-Electronics Corporation với số vốn 120 triệu USD, năm 2023, Nghệ An thu hút được 1,583 tỷ USD vốn FDI, tính đến 20/12/2023, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước.