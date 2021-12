Nghệ An: Thu ngân sách năm 2021 ước thực hiện 18.056 tỷ đồng

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 22/12, tỉnh đã giải ngân được 4.396,49 tỷ đồng, đạt 72,97% kế hoạch giao chi tiết đầu năm, trong đó, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý giải ngân được 2.304,94 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch giao chi tiết đầu năm. Tổng các nguồn giải ngân ước đạt 93,57% tổng kế hoạch, trong đó, nguồn vốn trong nước đạt 97,38%, vốn nước ngoài đạt 58,96%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng chú ý là thu ngân sách năm 2021 ước thực hiện 18.056 tỷ đồng, đạt 128,6% dự toán điều chỉnh và bằng 101,2% so với năm 2020. Chi ngân sách năm 2021 ước thực hiện 27.984 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/12, tỉnh đã cấp mới cho 115 dự án, điều chỉnh 147 lượt dự án với tổng số vốn là 39.319,82 tỷ đồng. Số lượng dự án tăng 41,97%, tổng mức đầu tư tăng 3,16 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là công tác bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Tiếp tục triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn năm 2050. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.