Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 12.296 tỷ đồng

Mặc dù chịu sự tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2021 của tỉnh vẫn ước đạt 12.296,23 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán HĐND tỉnh giao (14.032,3 tỷ đồng) và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 11.105,23 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2021 ước tăng 14,91% so với cùng kỳ và tăng 6,09% so với tháng 7/2021. Tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số IIP ước tăng 23,08% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh đã thẩm định cho 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn và xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu).