Nghệ An: Thu ngân sách tháng 1/2022 ước thực hiện 1.660 tỷ đồng

Sáng 25/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2022.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 1/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Xuân Đức cho biết, trong tháng 1/2022, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; thực hiện công tác tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Trong tháng, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp với nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng và trong khu vực phong tỏa. Tính từ đầu đợt dịch đến ngày 20/01/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận tổng số 11.133 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn 21 huyện, thành phố, thị xã.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích, tiến độ sản xuất vụ Đông một số cây trồng chưa đạt kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2022 ước tăng 8,66% so với cùng kỳ năm 2021. Do thời tiết khá thuận lợi nên lượng khách du lịch tâm linh, thăm thân và khách tham quan trên địa bàn tỉnh tăng khá cao so với tháng trước.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.660 tỷ đồng, đạt 11,1% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương tháng 01/2022 ước thực hiện 1.711,1 tỷ đồng, đạt 5,5% dự toán.

Trong tháng 1/2022, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tính đến ngày 20/01/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.561.244 triệu đồng, đạt 70,23%/tổng KH 3.646.945 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho từng chủ đầu tư và thông báo theo địa bàn và theo ngành, lĩnh vực.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tháng 1/2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2/2022. Ảnh: Phạm Bằng

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 20/01/2022, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 251,8 tỷ đồng; điều chỉnh 10 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 04 dự án (tăng 9.540,06 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 9.791,86 tỷ đồng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai quyết liệt công tác bồi thường, GPMB tại các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm.

Ngành Giáo dục đã tiếp tục tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học; vừa tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời linh hoạt, đảm bảo an toàn dạy và học trong trạng thái bình thường mới. Triển khai kịp thời công tác đảm bảo chính sách với người có công với cách mạng và an sinh xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán.