Nghệ An: Thu ngân sách về đích sớm

(Baonghean.vn) - 10 tháng đầu năm, ngành Thuế Nghệ An đã về đích sớm với 18.377 tỷ đồng. Cũng trong 10 tháng, ngành Thuế kiểm tra hơn 6.000 người nộp thuế.

Năm 2022, dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh là 14.997 tỷ đồng. Tính đến 10 tháng năm 2022, ngành Thuế đã thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 18.377 tỷ đồng, đạt 122,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, thu ngân sách năm nay đã về đích sớm.

Trong đó, thu nội địa 17.212 tỷ đồng, đạt 125,7% dự toán và bằng 126,3% so với cùng kỳ năm 2021. Loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu tiền xổ số kiến thiết; thu nội địa đạt 9.706 tỷ đồng, đạt 95,4% dự toán và bằng 101,4% cùng kỳ năm 2021. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.165 tỷ đồng, đạt 89,7% dự toán và bằng 77,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, nhiều nguồn thu có tiến độ thu cao như thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản...

Các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội, Chính phủ ban hành, chỉ đạo triển khai quyết liệt đã đem lại những tác động, ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế và xã hội địa phương. Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Thuế Nghệ An cho biết: Nguyên nhân tăng thu thuế năm nay ở Nghệ An còn do những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, hoạt động chuyển nhượng bất động sản sôi động, làm tăng số nộp ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất. Thứ hai, sản lượng bia, thủy điện tăng so với cùng kỳ làm tăng số thu từ các công ty bia và thủy điện.

Cũng trong 10 tháng, ngành Thuế đã kiểm tra 6.242 người nộp thuế, tổng số hồ sơ đã kiểm tra là 20.140. Trong đó, chấp nhận 19.886 hồ sơ, điều chỉnh 158 hồ sơ, đề nghị chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 96 hồ sơ; số thuế điều chỉnh tăng 843 triệu đồng, giảm khấu trừ 599 triệu đồng, giảm lỗ 31 triệu đồng; số tiền phạt 136 triệu đồng, tiền chậm nộp 7 triệu đồng; truy thu, truy hoàn, xử phạt, chậm nộp 136,2 tỷ đồng, giảm lỗ 587,6 tỷ đồng.