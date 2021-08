Nghệ An thực hiện 2 'chống', 3 'xây' trước diễn biến mới của dịch Covid-19

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng chủ trì cuộc làm việc. Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Duy 2 "CHỐNG", 3 "XÂY"

Tính từ ngày 13/6/2021 đến nay, Nghệ An ghi nhận hơn 414 bệnh nhân mắc Covid -19 tại 19/21 địa phương. Nguy cơ lớn nhất hiện nay đối với Nghệ An là số ca dương tính trong nhóm công dân trở về từ các địa phương có dịch gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An ghi nhận 141 ca liên quan đến các công dân trở về từ vùng dịch.



Trong bối cảnh mới với diễn biến rất phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; trong đó đã phân tích rất rõ bối cảnh, nêu rõ mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và bổ sung nhiều biện pháp, giải pháp cho các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo, hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh mới, tình hình mới.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng tình với đánh giá Nghệ An đang cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá rất cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà trong thời gian qua đã cùng nhau chung sức, đồng lòng quyết tâm chiến đấu với dịch bệnh.



Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian tới về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vẫn phải thực hiện với phương châm: “Kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân”; đồng thời quán triệt tinh thần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem công tác phòng, chống dịch Covid -19 hiện nay là “trên hết, trước hết” và quan điểm chỉ đạo của Chính phủ với các địa phương là phải: “Cao hơn một mức, sớm hơn một bước”.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình, thời gian tới, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải thực hiện “2 chống”, 3 “xây”.



Trước hết cần “chống” chủ quan, lơ là, sớm thỏa mãn với công tác phòng, chống dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đã đưa ra nhận định trên địa bàn tỉnh có biểu hiện chủ quan, lơ là, sớm thỏa mãn với kết quả phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ và Nhân dân.

Chính điều đó làm cho quyết tâm không mạnh mẽ, thiếu linh hoạt, thiếu kịp thời, thiết quyết liệt, làm mất nhuệ khí chiến đấu với dịch bệnh, có phần chậm chạp đưa ra quyết sách, hành động. Do đó, cần phải chấm dứt tư tưởng này, phải thường trực tinh thần phòng, chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và tỉnh chỉ đạo.

Tiếp theo là cần “chống” xâm nhập dịch bệnh từ ngoài vào cộng đồng trong tỉnh. Theo đó việc cấp bách nhất hiện nay là phải quản lý dòng người ở các địa phương khác, nhất là ở các vùng có dịch về địa bàn tỉnh. Muốn vậy, bên cạnh tuyên truyền cho người dân khai báo y tế trung thực; đồng thời phải làm tốt công tác kiểm soát di biến động công dân; tổ chức cách ly tập trung; quản lý chặt chẽ khu cách ly; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 5/8/2021, trong đó “kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định”; đồng thời phát huy tối đa vai trò giám sát của người dân, nhất là tổ Covid cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu “3 xây” trong công tác phòng, chống Covid-19 thời gian tới.



Trước hết là phải “xây” dựng kế hoạch cho tình huống xấu hơn để không bị động, đảm bảo làm chủ tình hình, đặc biệt là về nhân lực, nguồn lực, địa điểm cách ly, năng lực, địa điểm chữa bệnh gắn với phân công rõ ràng trách nhiệm của các ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy, thành viên viên ban chỉ đạo các cấp; gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp theo là “xây” dựng kế hoạch để không khủng hoảng về an sinh xã hội; đảm bảo lưu thông hàng hóa, không đứt gãy chuỗi cung ứng; đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm dịch bệnh, hậu dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Cuối cùng là “xây” dựng kế hoạch tuyên truyền và thuyết phục vận động trong bối cảnh diễn biến mới rất nhanh, nguy hiểm của dịch bệnh. Qua công tác tuyên truyền cần làm cho cả hệ thống chính trị phải quan tâm vào cuộc; người dân hiểu, thông cảm, chia sẻ khó khăn, phức tạp cũng như ủng hộ, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng trường tuyên truyền về tổ chức, cá nhân tốt gắn liền với biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó lên án, phê phán những luận điệu xuyên tạc, hành động không tốt trong phòng, chống dịch bệnh; thông qua tuyên truyền tiếp tục kêu gọi quyên góp, ủng hộ để có thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Với các quan điểm trên, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn sau cuộc họp này sẽ thay đổi nhiều về phương pháp, quyết tâm, quan điểm, hành động và những việc làm cụ thể từ cấp tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TẠM DỪNG ĐĂNG KÝ VỀ QUÊ

Kết luận cuộc làm việc, trước nguy cơ cao của dịch Covid-19 đối với địa bàn Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Đặc biệt phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và tổ chức triển khai ngay Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay, tinh thần chung trong cả nước cũng như ở Nghệ An là vẫn thực hiện “mục tiêu kép", song cần ưu tiên, tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Do đó, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương phải cập nhật lại các kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao hơn để chủ động xử lý kịp thời phù hợp với tình hình mới, với tinh thần: “Kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, dựa vào dân” và với phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành vào cuộc, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ địa bàn; gắn với kiểm tra, đôn đốc, giám sát, chỉ đạo.



Cùng với đó, các địa phương phải tiếp tục thực hiện các biện pháp đã thực hiện như: phát hiện, ngăn chặn, cách ly; tổ chức tốt công tác điều tra, truy vết để thực hiện khoanh vùng cách ly, dập dịch; phải phát huy cao độ vai trò các tổ truy vết để hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng khi có ca nhiễm.

Cùng với đó thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý các khu cách ly cả bên trong và bên ngoài. Liên quan đến nội dung này, trước ý kiến đề xuất cho triển khai cách ly tại nhà, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đến thời điểm này, Nghệ An chưa cho thực hiện cách ly tại nhà.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn, trong đó cần quản lý được người về từ các địa phương, nhất là các địa phương có dịch. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm, cùng phối hợp với lực lượng công an và phát huy tối đa vai trò tổ giám sát cộng đồng để thực hiện tốt nội dung này.

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho người dân Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu: Hoàng Yến

Cùng với đó, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để chuẩn bị tiêm vắc-xin, rà soát đầy đủ không để sót đối tượng. Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch phải đảm bảo điều kiện về an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, trong đó ngành Y tế rà soát lại kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới; tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh các kịch bản để ứng phó trong tình huống cao hơn, diễn biến xấu hơn, nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn, nhiều ca nhiễm, nhiều ca bệnh nặng; chủ động rà soát các điều kiện về nhân lực, vật lực để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham mưu các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở trong ngành Y tế. Trước mắt tạm dừng cách ly tập trung tại các trung tâm y tế, các trạm y tế để đảm bảo tổ chức khám chữa bệnh cho người dân; chuẩn bị các điều kiện để triển khai hiệu quả nhất chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả tối đa cho người dân.

Công an tỉnh tiếp tục chủ trì một số nhiệm vụ như tổ công tác truy vết, quản lý di biến động dân cư trên địa bàn; quản lý, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với ngành Giao thông tiếp tục tổ chức tốt các chốt kiểm soát ra vào tỉnh nhưng không gây ách tắc; xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác phòng, chống dịch. Bộ CHQS tỉnh chủ trì rà soát các cơ sở cách ly tập trung để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quản lý khu cách ly;…

Việc tổ chức đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, hiện nay đã có khoảng 26.000 người đăng ký. Nghệ An đã tổ chức 6 chuyến bay miễn phí đưa 1.285 công dân thuộc đối tượng ưu tiên về địa bàn tỉnh an toàn và đang tổ chức cách ly.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trước mắt, thông báo tạm dừng việc đăng ký về quê để tỉnh bố trí, sắp xếp việc tổ chức đón công dân về một cách hợp lý nhất. Việc tiếp tục thực hiện đón các đối tượng ưu tiên chỉ được xem xét sau khi đã tổ chức hoàn thành cách ly đối với 1.285 trường hợp ưu tiên đã đón về. Các đối tượng thuộc nhóm tự trang trải kinh phí hiện nay cần thực hiện theo quy định tại Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 5/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó “kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định”.