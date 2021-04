Nghệ An thực hiện cấp căn cước công dân cả trong dịp nghỉ lễ

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, tính đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho hơn 1,3 triệu công dân, trên tổng số phải hoàn thành là hơn 2,6 triệu người.

Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết: Nghệ An là 1 trong 10 tỉnh, thành được chọn làm điểm để tập trung chỉ đạo, phải cấp được 50% thẻ căn cước công dân trước 30/4. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Nghệ An đã hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu.

Chụp ảnh làm CCCD ở Bộ phận một cửa, Công an tỉnh. Ảnh tư liệu: Kiên Rose Về kế hoạch làm CCCD trong thời gian tới, Đại tá Lương Thế Lộc cho hay: Để hoàn thành mục tiêu Bộ Công an đề ra, cụ thể đến trước ngày 1/7, lực lượng chức năng ở địa phương cấp 50 triệu thẻ căn cước mới, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục chia thành các tổ lưu động, xuống tận khu dân cư, đồng thời chia làm 3 ca mỗi ngày là sáng, chiều và tối để làm CCCD cho người dân. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân chưa làm thủ tục cấp CCCD, nhất là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về nghỉ lễ.

Vì vậy, người dân cần chủ động nắm lịch cấp CCCD tại công an các huyện, thành, thị để sắp xếp thời gian hợp lý. Trong quá trình làm thủ tục, mỗi người cần chấp hành mọi hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ trong cấp CCCD, cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp pphòng, chống dịch.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai các bước làm CCCD cho người dân. Ảnh: P.V Được biết, ngoài Công an TP. Vinh, công an các huyện, thị xã đảm nhận việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn, phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng bố trí lực lượng hỗ trợ công an các địa phương, nhất là các địa bàn đông dân cư để hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.