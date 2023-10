Nghệ An thưởng nóng hơn 80 triệu đồng cho vận động viên cầu mây Nguyễn Thị My

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, cùng Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nguyễn Hoàng Trung, huấn luyện viên Hoàng Hữu Nghĩa đã có mặt tại sân bay Nội Bài để đón ban huấn luyện và các vận động viên.

Tại ASIAD 19, tuyển cầu mây Việt Nam xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Ở nội dung cầu mây 4 nữ, các vận động viên Nguyễn Thị My (đến từ Nghệ An, mang băng đội trưởng), Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và 2 cầu thủ dự bị Trần Thị Hồng Nhung, Lê Thị Tú Trinh đã vượt qua Indonesia trong trận chung kết với tỉ số 2-1 để mang về Huy chương Vàng sau 17 năm chờ đợi.

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở VH&TT cùng các đồng chí trong đoàn trao thưởng cho VĐV Nguyễn Thị My. Ảnh: Thu Thủy

Ngoài ra, ở nội dung regu nữ, Ngọc Huyền, Ngọc Yến và Hồng Nhung mang về thêm tấm Huy chương Bạc, sau trận thua Thái Lan - cường quốc của môn thể thao này.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các vận động viên đã xuất sắc thi đấu tại giải lần này, đại diện ngành Văn hóa – Thể thao Nghệ An, đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã trao số tiền 84 triệu đồng cho cá nhân vận động viên Nguyễn Thị My (Nghệ An).

Chúc mừng vận động viên Nguyễn Thị My và toàn đội, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao mong muốn các vận động viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, chuyên môn để chinh phục những đỉnh cao mới./.