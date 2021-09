Nghệ An: Tịch thu hàng nghìn bánh Trung thu không có nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng QLTT kiểm tra nguyên liệu làm bánh Trung thu tại một cơ sở sản xuất bánh ở thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Phúc

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021, trong vòng 4 ngày (từ 14-17/9), Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã xử lý 15 vụ, thu phạt trên 90 triệu đồng, gồm 480 loại đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực như súng nhựa, kiếm nhựa; 51 loại đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ; 1.450 bánh Trung thu không có nguồn gốc xuất xứ; 85 bánh ngọt quá hạn sử dụng và 15 gói bột nguyên liệu làm bánh quá hạn.



Cụ thể, mới đây nhất, vào ngày 17/9, Đội QLTT số 10 tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Trung thu trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Qua kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cảnh có địa chỉ tại khối 15, thị trấn Hưng Nguyên, tại quầy hàng đang bày bán 25 cái súng nhựa, 40 cái kiếm nhựa; quầy hàng của ông Trần Ngọc Oánh, có địa chỉ tại khối 15, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên bày bán 80 cái súng nhựa đồ chơi trẻ em.

Tịch thu hàng trăm đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực tại các hộ kinh doanh. Ành: Thanh Phúc Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Đội QLTT số 10 đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng nhập lậu; Tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm gồm 105 cái súng nhựa, 40 cái kiếm nhựa với tổng giá trị 5.675.000 đồng.



Trước đó, vào ngày 15/9, Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em do ông Nguyễn Kim Trì làm chủ, có địa chỉ tại chợ Hoa Sơn, xóm 3, xã Hoa Sơn (Anh Sơn). Qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán 185 súng nhựa và 125 kiếm nhựa đồ chơi các loại do Trung Quốc sản xuất, tổng trị giá là 9.300.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đội QLTT số 8 đã xử phạt vi phạm hành chính 3.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ số hàng nói trên.