Nghệ An tiến tới chấm điểm, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm

Sáng 13/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo Quyết định về Tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn còn có một số tồn tại như: Hệ thống quản lý nhà nước chưa thống nhất; sự phối hợp liên ngành giữa các ban ngành, đoàn thể chưa được thường xuyên; sự vào cuộc của chính quyền một số địa phương, đặc biệt là cấp xã còn hạn chế; nguồn nhân lực chưa đáp ứng về số lượng và hạn chế về năng lực; Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp huyện, xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa vào cuộc một cách tích cực và hoạt động còn mang tính hình thức

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trình bày dự thảo Quyết định về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Hàng năm, việc đánh giá hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm đối với tuyến huyện, xã chưa có tiêu chí cụ thể do đó chưa kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương triển khai thực hiện tốt cũng như phê bình, kỷ luật những địa phương còn buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời tạo phong trào thi đua trong các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm giữa các địa phương, cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.