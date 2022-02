Nghệ An: Tiếp diễn tình trạng nâng giá vé giữ xe đầu năm

Có mặt tại chùa Cổ Am, xã Minh Châu - ngôi chùa nổi tiếng nhất huyện Diễn Châu sáng mùng 6 Tết, P.V ghi nhận hàng ngàn lượt người từ khắp các vùng miền đổ về để lễ chùa đầu năm. Các tuyến đường vào chùa đều chật kín người, phương tiện chen chúc nhau, các hộ dân sống cạnh chùa đều ào ra đường để mời gọi khách vào gửi xe.

Lượng người và phương tiện đổ về chùa Cổ Am, huyện Diễn Châu sáng mồng 6 Tết rất đông đúc. Ảnh: P.V

Theo khảo sát, xung quanh chùa Cổ Am có hàng chục hộ sử dụng lòng đường, sân nhà của mình để trở thành điểm giữ xe. Do không có đơn vị quản lý nên các hộ dân "mạnh ai nấy thu" tiền giữ xe, theo tìm hiểu của P.V thì giá vé giữ xe tại đây đều tăng cao hơn so với ngày thường.



Đơn cử như điểm giữ xe tại nhà văn hóa xóm 4, xã Diễn Minh cũ, nằm cạnh chùa Cổ Am có khoảng 5 người đứng ra trông giữ xe, trong đó có 2 người đứng ngoài đường để mời gọi khách, 3 người làm nhiệm vụ sắp xếp xe, thu tiền. Trong sáng 6/2, xe ô tô con giá 30.000 đồng/lượt, xe máy 10.000 đồng/lượt. Đây là mức giá cao hơn nhiều so với quy định.

Người dân xung quanh chùa Cổ Am đứng giữa đường để mời chào khách vào gửi xe. Ảnh: P.V Theo người dân đi chùa phản ánh thì tình trạng tăng giá vé giữ xe tại chùa Cổ Am đã diễn ra trong nhiều năm trở lại đây tuy nhiên vẫn không được kiểm tra, xử lý triệt để. Không những tăng giá vé, tại đây còn diễn ra tình trạng chèo kéo khách gửi xe, gây mất trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường vào chùa.



Giá vé giữ xe tại xung quanh chùa Cổ Am, huyện Diễn Châu tăng mạnh so với ngày thường, ô tô lên đến 30.000 đồng/lượt. Ảnh: P.V Không chỉ chùa Cổ Am mà tại một số đền chùa trên địa bàn tỉnh cũng xẩy ra tình trạng tăng giá. Đơn cử như tại đền Cờn (TX. Hoàng Mai) và đền Đức Hoàng (Yên Thành), giá vé trông giữ xe ô tô con trong ngày mùng 4 Tết là 20.000 đồng, cao hơn so với quy định. Tại TP.Vinh, các điểm vui chơi giải trí, du Xuân như công viên trung tâm TP. Vinh, Quảng trường Hồ Chí Minh, phố đi bộ, vườn hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu....sau Tết, khách vào chơi rất đông nên lượng xe cũng tăng lên rất nhiều. Tại bãi giữ xe ở Quảng trường Hồ Chí Minh, dù có bảng giá vé xe niêm yết cụ thể xe máy 3.000 đồng/lượt, ô tô dưới 7 chỗ 10.000 đồng/lượt... tuy nhiên trong tối 5/2, thời điểm người dân đi dạo đông đúc sau Tết, giá vé giữ xe tại đây cũng tăng lên so với ngày thường. Khi được hỏi, một nhân viên giữ xe tại đây giải thích ngắn gọn rằng do Tết nên giá vé tăng hơn... Bãi giữ xe đền Ông Hoàng Mười chật kín trong những ngày đầu năm. Ảnh: P.V

Giá vé giữ xe tại đền Ông Hoàng Mười được niêm yết. Ảnh: P.V Dù xuất hiện tình trạng tăng giá vé giữ xe tại một số điểm đền chùa, khu vui chơi sau Tết tuy nhiên vẫn có những điểm giá vé vẫn giữ ở mức ổn định để phục vụ người dân. Tại đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên, sau khi người dân và các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng tăng giá vé giữ xe các năm trước thì năm nay, giá vé giữ xe tại điểm này đã bình ổn, khu vực giữ xe đã có bảng thông báo niêm yết giá xe theo quy định. Tương tự như ở đền Cuông, huyện Diễn Châu, giá giữ xe máy trong ngày mùng 6 Tết là 3.000 đồng/lượt, ô tô 10.000 đồng/lượt...không tăng so với ngày thường.