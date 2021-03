Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh

Thời gian qua, việc thực hiện phân luồng đã giúp phụ huynh, học sinh đã thay đổi về nhận thức trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em.

Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phân luồng cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 chính thức có hiệu lực từ năm học 2015 - 2016 và Nghệ An là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai vấn đề này. Sau 5 năm triển khai, công tác phân luồng của Nghệ An đã đạt được kết quả khả quan.