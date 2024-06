Pháp luật Nghệ An tiếp tục đề nghị thu hồi giấy phép khai thác vàng trên núi Pu Phen (Tương Dương) Huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ, UBND và cộng đồng dân cư 2 xã Yên Na, Yên Tĩnh về Dự án khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Kết quả, 100% ý kiến không đồng ý.

Sau khi lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư, bằng Văn bản số 182/BC- UBND ngày 17/5/2024, UBND huyện Tương Dương đã báo cáo nội dung này lên các sở, ngành liên quan.

Trong đó, kết quả lấy ý kiến tại xã Yên Na: Có 35/35 người được lấy ý kiến biểu quyết không đồng ý, tại xã Yên Tĩnh: 36/36 người được lấy ý kiến biểu quyết cũng không đồng ý với việc triển khai Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng Vàng gốc tại khu vực xã Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An” do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Thủ Đô làm chủ đầu tư”.

Hội nghị lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ, UBND và cộng đồng dân cư xã Yên Tĩnh về việc thực hiện Dự án khai thác mỏ vàng Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Ảnh: CTV



Vì vậy, cũng tại đây UBND huyện Tương Dương đề nghị các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tiếp tục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 75/GP-BTNMT ngày 19/01/2017 theo đề nghị của UBND huyện Tương Dương tại Công văn số 1372/UBND-NL ngày 20/12/2021.

Tiếp nhận Văn bản số 182/BC- UBND 17/5/2024 của UBND huyện Tương Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3489/STNMT-KS ngày 27/5/2024 đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến về việc phương án xử lý đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Hai Sở: Công Thương và Tư pháp có văn bản hồi đáp không tham gia ý kiến vì nội dung này không thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành.

Các lực lượng huyện Tương Dương truy quét, đẩy đuổi vàng tặc trên núi Pu Phen năm 2019.



Với Sở Kế hoạch và Đầu tư, có ý kiến tại Công văn số 2101/SKHĐT-DN ngày 3/6/2024, thống nhất với UBND huyện Tương Dương kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 75/GP- BTNMT ngày 19/01/2017. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thì: “Pháp luật về đầu tư không quy định việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong trường hợp dự án không được cộng đồng dân cư đồng ý trong quá trình tham vấn để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mặt khác, thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (năm 2017), dự án đã hết tiến độ thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư số 2721000048 ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An và nhà đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh/gia hạn tiến độ. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với UBND huyện Tương Dương kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 75/GP- BTNMT ngày 19/01/2017”.

Ngày 18/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3992/STNMT-KS báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 16/UBND-NN ngày 2/1/2024 về việc tham mưu các nội dung liên quan đến Dự án khai thác mỏ vàng Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10340/BTNMT-KSVN ngày 6/12/2023.

Tại đây, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh về báo cáo của UBND huyện Tương Dương tại Văn bản số 182/BC-UBND ngày 17/5/2024; cũng như ý kiến của các sở có liên quan.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, vào ngày 24/11/2023, Cục Khoáng sản Việt Nam chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, UBND huyện Tương Dương, UBND Xã Yên Na, UBND xã Yên Tĩnh và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô tổ chức cuộc làm việc về hoạt động khai thác quặng vàng gốc tại khu vực Yên Na - Yên Tĩnh, tỉnh Nghệ An theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 75/GP-BTNMT ngày 19/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại cuộc làm việc, ông Đô Xuân Cảnh - Giám đốc công ty đã có ý kiến: “Công ty đề nghị được làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để được chỉ đạo tiếp tục triển khai tham vấn ý kiến cộng đồng. Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp người dân không đồng thuận triển khai dự án, công ty đồng ý việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép”.

Đến ngày 6/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 10340/BTNMT-KSVN về việc hoàn thiện thủ tục để khai thác mỏ vàng Yên Na -Yên Tĩnh, tỉnh Nghệ An, trong đó có nội dung: “Tại cuộc làm việc giữa đoàn công tác của Cục Khoáng sản Việt Nam với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, địa phương liên quan, đại diện công ty đề nghị được giới thiệu để tổ chức tham vấn cộng đồng và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp người dân không đồng thuận triển khai dự án, công ty đồng ý việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép”.

Bìa một bài viết về Dự án khai thác vàng trên núi Pu Phen trên báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân



Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nêu quan điểm: “Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với ý kiến của UBND huyện Tương Dương và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên”. Qua đó đề xuất: “Kính đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý Giấy phép số 75/GP-BTNMT ngày 19/01/2017 như ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 9556/UBND-CN ngày 07/12/2021 và theo quy định của pháp luật”.

Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh có Văn bản số 5429 /UBND-NN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, với nội dung:

“Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3992/STNMT-KS ngày 18/6/2024 về việc xử lý các nội dung liên quan của Giấy phép khai thác khoáng sản số 75/GP-BTNMT ngày 19/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành và chính quyền địa phương được Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo tại văn bản nêu trên và kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo thẩm quyền để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại khu vực mỏ vàng gốc xã Yên Na và xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương theo đúng quy định của pháp luật”.