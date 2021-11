Nghệ An tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan xúc tiến, thương mại, đầu tư của Hàn Quốc và Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và đặc biệt là sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tại các điểm cầu Seoul (Hàn Quốc), Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An và Kiên Giang.

Toàn cảnh điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An, Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ chủ trì. Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và đại diện các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn như: Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, Công ty TNHH WHA Industrial Zone Nghệ An.