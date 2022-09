Nghệ An tiếp tục là 1 trong 10 địa phương dẫn đầu về thu hút FDI

(Baonghean.vn) - Hết 9 tháng năm 2022, tỉnh Nghệ An nằm trong top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD.

Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh. Phiên họp được kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh tới điểm cầu điểm cầu 21 huyện, thành, thị.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn như tình hình thời tiết diễn biến bất thường; giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong tỉnh GRDP 9 tháng ước đạt trên 9%. Trong đó, khu vực nông nghiệp ước đạt 4,33%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 10,52%; khu vực dịch vụ ước đạt 11,82%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng vụ Đông Xuân 2021-2022, vụ Hè Thu được mùa, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 9,69% so với cùng kỳ. Chỉ số IIP tăng do các doanh nghiệp trên địa bàn đã dần khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19, một số nhà máy mới sau thời gian chạy thử đã có sản phẩm thương mại ổn định.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng ước đạt 8.410 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt hơn 1.949 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 1.683 triệu USD. Lĩnh vực du lịch đã phục hồi và phát triển mạnh trở lại sau thời gian dài bị đình trệ do dịch Covid-19. Luỹ kế 9 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 5,92 triệu lượt, tăng 233% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 4.902 tỷ đồng, tăng 367% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 15.062 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện hơn 13.992 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện hơn 1.070 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/9, toàn tỉnh đã cấp mới 80 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 18.342 tỷ đồng; điều chỉnh 79 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 31.487 tỷ đồng. Nghệ An tiếp tục nằm trong Top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 605,42 triệu USD.

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhưng đến ngày 20/9, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý mới giải ngân đạt 30,85%; nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 37,88%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đã đạt 42,41%.

Nghệ An đã hoàn thiện và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Hội đồng quốc gia) hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã ban hành kế hoạch về thẩm định Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh đạt kết quả tốt, vị trí xếp hạng của tỉnh tăng 14 bậc so với năm 2021. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tiêm chủng vắc xin được thực hiện hiệu quả, đạt tiến độ đề ra. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo tốt.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 8/2022, các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 8/2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.