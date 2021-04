Nghệ An tiếp tục nằm trong top đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về Chỉ số PCI

(Baonghean.vn) - Theo kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2019, Nghệ An đứng vị trí thứ 18 với 66,64/100 điểm, thuộc nhóm “tốt”, tăng 1 bậc so với năm 2018 dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh lưu ý tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Theo đó, năm 2019 là "Năm cải cách hành chính" nên không để chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) tụt so với năm 2018.

(Baonghean.vn) - Theo công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, Nghệ An lần đầu tiên lọt vào Top 20 bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. 10 chỉ số thành phần cấu thành nên chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh Nghệ An cho thấy hầu hết đều được đánh giá tốt hơn so với năm 2017.