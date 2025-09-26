Kinh tế Nghệ An tiếp tục ra công điện chủ động ứng phó với bão số 10 Dự báo cơn bão số 10 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tối 26/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công điện số 11 chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 10.

Hiện nay, bão Bualoi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, khoảng 35km/giờ (gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường), cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Dự báo đường đi của bão số 10.

Thực hiện Công điện số 05 ngày 26/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó bão số 10.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, tránh tư tưởng chủ quan ngay sau ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo quyết liệt để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Đối với tuyến biển:

Thực hiện nghiêm công điện khẩn số 40 ngày 26/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão Bualoi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão (tốc độ di chuyển của bão rất nhanh và cường độ rất mạnh) để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 11,5-17,5N; phía Đông kinh tuyến 111,0E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo);

Đồng thời, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền:

Tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông, đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống, không để gián đoạn trước, trong và sau bão;

Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá,... trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Khẩn trương rà soát phương án, đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu và phương án hộ đê chống bão, lũ trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”;

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Các Công ty Thủy lợi, Thủy điện khẩn trương vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ theo quy định; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

Các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ, có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học, cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm trong thời gian bão đổ bộ;

Khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”;

Tổ chức phân luồng, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn;

Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lớn theo quy định.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lớn diện rộng.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (Qua Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường).