Kinh tế Nghệ An tiếp tục xả nước hồ chứa thủy điện Khe Bố, xã Tam Quang Hồ chứa thủy điện Khe Bố dự kiến sẽ bắt đầu tăng lưu lượng xả nước từ 18 giờ, ngày 27/9.

Vào lúc 15 giờ 33 phút ngày 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 224 ngày 27/9/2025 của Nhà máy Thủy điện Khe Bố về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Khe Bố, đảm bảo an toàn công trình.

Hồ chứa thủy điện Khe Bố. Ảnh tư liệu

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Khe Bố dự kiến vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Khe Bố như sau:

Thời gian dự kiến tăng lưu lượng xả vào lúc 18 giờ, ngày 27/9/2025.

Tổng lưu lượng nước xả qua khoang đập tràn và qua các tổ máy từ 1.500m3/s đến 3.000m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả nước qua khoang đập tràn: Khi lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho UBND các xã, phường: Tam Quang, Con Cuông, Cam Phục, Châu Khê, Mậu Thạch, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Cát Ngạn, Đại Đồng, Xuân Lâm, Hoa Quân, Bích Hào, Kim Bảng, Tam Đồng, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Nam Đàn, Vạn An, Lam Thành, Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên Nam, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Tiên Đồng, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Khe Bố triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, vào lúc 15h15 phút chiều nay 27/9, hồ chứa thủy điện Sông Quang cũng đã xả nước với lưu lượng xả 25m3/s đến 200m3/s.