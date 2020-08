Nghệ An tiếp tục xác nhận thiên tai do nắng nóng tháng 7/2020

Hồ Khe Xiêm (Nghi Lộc) có dung tích 3,1 triệu m3 nước trơ đáy sau hơn 2 tháng không có mưa bổ sung. Ảnh: tư liệu Phú Hương

Từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tình hình diễn biến thời tiết hết sức bất lợi: Nắng nóng gay gắt, một số nơi đặc biệt gay gắt, kéo dài với nền nhiệt độ cao phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi lên đến 41 độ C, mực nước các triền sông, suối và các hồ chứa xuống thấp, nhiều hồ chứa thủy lợi bị cạn.

Căn cứ các quy định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An về các cơ chế chính sách, chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; theo đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh xác nhận thiên tai do nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Loại hình thiên tai: nắng nóng; thời gian: từ ngày 01/7/2020- 30/7/2020; địa điểm: địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cánh đồng lúa bị hạn cháy xác xơ ở Nghi Hoa- Nghi Lộc. Ảnh: tư liệu Phú Hương

UBND các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Nghệ An và các chính sách hỗ trợ hiện hành khác của nhà nước, tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, trích dự phòng ngân sách của cấp huyện để khôi phục sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Người dân dùng mọi biện pháp cứu chè ở Thanh Chương. Ảnh: tư liệu Quang An

Đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại theo quy định hiện hành