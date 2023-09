Nghệ An tiếp tục xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện PCCC vẫn lén lút hoạt động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu ngăn chặn tình trạng cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, Công an Nghệ An đã và đang liên tục kiểm tra, rà soát các cơ sở karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn, hướng dẫn khắc phục theo quy định mới.

Cơ sở Karaoke APEC hiện đang ngừng hoạt động để đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về PCCC. Ảnh: P.V

Nơi khắc phục, nơi lén lút hoạt động

Thực tế hiện nay đã có nhiều chủ cơ sở chấp hành tốt khi tiếp tục khắc phục, xây dựng các hạng mục nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Thế nhưng, vì lợi nhuận, một số chủ cơ sở karaoke dù không đủ điều kiện về an toàn PCCC vẫn lén lút hoạt động.

Đang chỉ đạo tốp thợ thay thế vật liệu cách âm phòng hát, quản lý tại một cơ sở karaoke trên Đại lộ Lê Nin cho biết, việc đầu tư đối với cơ sở kinh doanh karaoke rất tốn kém, riêng mỗi phòng hát phải từ 500 triệu đồng trở lên, trong đó, chiếm phần lớn vào vật liệu trang trí, cách âm… Tuy nhiên, theo như quy định hiện nay, các vật liệu ốp tường như lớp cách âm, ván ép, vật liệu trang trí đều không đảm bảo mà buộc phải thay thế.

Theo người này, biết thay thế vật liệu cách âm, trang trí là xem như lột bỏ hoàn toàn, tuy nhiên, cũng không thể đóng cửa mãi. Bởi vậy, trong nhiều tháng qua, cơ sở đã tiến hành cải tạo, thay thế vật liệu đúng chuẩn và hiện nay cơ bản hoàn thiện trên 50%, kinh phí cũng vài tỷ đồng.

Công nhân đang thi công tại cơ sở kinh doanh karaoke trên Đại lộ Lê Nin. Ảnh: P.V

Tương tự, chủ một cơ sở karaoke trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Trước đây, cơ sở đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chí về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, theo quy định mới, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở kinh doanh karaoke thực hiện theo QCVN 06:2022/BXD, đồng nghĩa với việc các cơ sở phải phá bỏ toàn bộ nội thất làm lại từ đầu.

Theo chủ cơ sở, khó khăn, hoang mang thực sự bởi không đáp ứng yêu cầu về vật liệu cách âm, trang trí đảm bảo khó cháy và không cháy nên cơ sở bị đình chỉ. Ngặt nỗi, riêng với lĩnh vực karaoke đầu tư lớn, kéo theo là những chi phí phát sinh, đơn cử không hoạt động cũng phải duy tu, bảo dưỡng loa máy… nên không có cách nào khác cơ sở phải tiến hành thay thế vật liệu theo yêu cầu. Quá trình thay thế mất gần 1 năm trời và đến nay đã được phép hoạt động trở lại.

Toàn bộ hệ thống vật liệu dùng trang trí, cách âm, hệ thống điện, báo cháy tại một cơ sở kinh doanh karaoke phải thay thế hoàn toàn. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, trong khi những cơ sở như nêu ở trên khắc phục khó khăn, tiến hành thay thế vật liệu để được phép hoạt động, thì thực tế vẫn còn những cơ sở không chấp hành, vẫn cố tình lén lút hoạt động.

Tại một phòng hát ở cơ sở karaoke trên đường Đặng Thai Mai vào tối ngày 8/9/2023. Cơ sở hiện đang bị cấm vẫn lén lút hoạt động. Clip: P.V

Đơn cử, vào tối 8/9, trong vai khách hàng có nhu cầu hát karaoke, chúng tôi đến cơ sở B. trên đường Đặng Thai Mai theo như giới thiệu của H, một “dân chơi” trên địa bàn. Quả thực như những gì đã được mách nhỏ trước đó, tại đây luôn có người của cơ sở túc trực, sau khi thấy chúng tôi, người này chạy ra hướng dẫn chỗ để xe, là vị trí nằm cách cơ sở 2-3 dãy ki-ốt. Sau khi để xe, chúng tôi được hướng dẫn để lách qua lớp cửa cuốn vừa được mở lưng chừng chưa đến 1m đủ để người lớn chui vào.

Khác hẳn với vẻ bên ngoài im ắng, biển bảng tắt ngúm thì bên trong, các phòng đều vang tiếng nhạc, tiếng hát. Quan sát một vòng, điều dễ nhận thấy là so với trước đây khi chúng tôi đã từng đến hát và hiện tại thì cơ sở này hầu như chưa khắc phục gì. Trên tường, trần, vẫn là những vật liệu trang trí cũ…

Sau 1 tiếng đồng hồ trong vai những khách hàng lâu ngày không được hát, chúng tôi gọi thanh toán, ra quầy lễ tân cửa cuốn được đóng chặt và chỉ được mở khi việc trả tiền đã xong xuôi. Ngay khi chúng tôi ra hết thì cửa cuốn cũng được hạ kín.

Không riêng địa bàn thành phố Vinh, cũng với cách thức hoạt động tương tự, tại nhiều địa phương hoạt động kinh doanh karaoke vẫn diễn ra. Sau các cuộc nhậu, không ít người vẫn livestream tại các phòng hát. Theo anh T.B ở huyện Tân Kỳ, nếu trước đây tại các cơ sở karaoke, nhất là vào buổi tối dễ nhận thấy biển bảng quảng cáo sáng đèn, là xe cộ dựng đông đúc, thì nay các cơ sở đều đi vào hoạt động bí mật, có nơi phải xác nhận được người quen mới nhận khách…

Tiếp tục kiểm tra giám sát, hướng dẫn khắc phục

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 399 cơ sở karaoke, quán bar, pub thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC. Trong đó, 174 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 221 cơ sở tự dừng hoạt động, chỉ có 4 cơ sở thuộc địa bàn thành phố Vinh đủ điều kiện hoạt động, gồm: bar Seven, bar Zuly, pub The Local, karaoke Vertu. Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Nghệ An): Trong thời gian qua, cùng với thành lập các tổ công tác để hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại, lực lượng đã tăng cường việc kiểm tra, giám sát, qua đó, đã tiến hành xử phạt 67 trường hợp không đủ điều kiện về PCCC nhưng vẫn lén lút hoạt động, với số tiền 690.200.000 đồng.

Chủ một cơ sở karaoke đang gấp rút sửa chữa tại thành phố Vinh cho hay, các cơ sở karaoke không đủ điều kiện về an toàn PCCC vẫn lén lút hoạt động trái phép, không chỉ xem thường pháp luật, mà còn gây ra sự bất bình đẳng cho các cơ sở kinh doanh khác vốn vẫn đang chấp nhận ngừng hoạt động để đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về PCCC.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Nghệ An): Trong thời gian qua, cùng với việc kiểm tra, giám sát không để các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC lén lút hoạt động, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã thành lập các tổ công tác để hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại (là lý do phải ngừng hoạt động đến thời điểm hiện nay) gồm: vật liệu dùng trang trí, cách âm không đạt tiêu chuẩn; hành lang, lối thoát nạn không đảm bảo; chưa đấu nối hệ thống âm thanh với hệ thống báo cháy… Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn án binh, bất động.

Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh tư liệu

Hiện nay, trên cơ sở phân loại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, pub trên địa bàn thành 3 trường hợp, gồm:

Thứ nhất, các cơ sở thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu đã đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và an ninh, trật tự mà vướng các vật liệu thì yêu cầu thay thế các vật liệu.

Thứ hai, cơ sở không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, như lối thoát nạn, hệ thống âm thanh chưa được đấu nối với hệ thống báo cháy… thì yêu cầu cơ sở thực hiện đảm bảo 2 lối thoát nạn, kết nối liên động với hệ thống âm thanh.

Thứ ba, trường hợp các cơ sở thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu, nhưng chưa lập hồ sơ thẩm duyệt nghiệm thu, có vật liệu dễ cháy thì yêu cầu cơ sở lập hồ sơ thiết kế trình cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Nghệ An) tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục, đảm bảo các cơ sở được phép đi vào hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an ninh, trật tự.

Công an TP.Vinh dán thông báo cơ sở karaoke không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và ANTT tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Đ.C

Cũng theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Nghệ An), vì lợi nhuận, những cơ sở karaoke bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động, một số cơ sở khác dù đang sửa chữa vẫn hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát, quy trách nhiệm rõ cho cá nhân, tập thể khi để xảy ra vi phạm.

Tuy nhiên, trên cơ sở xác định phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm chung không của riêng lực lượng chức năng, mà của toàn thể các cấp, ngành và người dân cho nên đối với những cơ sở kinh doanh karaoke đã bị đình chỉ, đang trong thời gian sửa chữa, nhưng vẫn lén lút hoạt động, rất cần tinh thần tố giác của người dân, cũng như ý thức của khách hát. Tuyệt đối không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở không đảm bảo, đủ điều kiện PCCC theo quy định, bởi hành động này không chỉ là ý thức chấp hành quy định của pháp luật, mà còn bảo toàn tính mạng của chính mình.