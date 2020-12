Nghệ An tìm giải pháp chuyển đổi số và nâng cao các chỉ số cho doanh nghiệp

Khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An cho biết, đại dịch Covid đã và đang ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Chuyển đổi số là giải pháp để các quốc gia và doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Chính vì thế, từ ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định năm 2020 là năm chuyển đổi số. Diễn đàn này là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An NAPC phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Tùng

Tại Nghệ An, trong số trên 24 ngàn doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, có 13.220 đang hoạt động đã đóng góp 51% tổng thu ngân sách toàn tỉnh và tỷ trọng tăng trưởng kinh tế năm 2020 dự kiến khoảng 4,45%. Tuy nhiên, do 98% doanh nghiệp tại Nghệ An có quy mô nhỏ và vừa; khả năng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Công nghệ thông tin và công nghệ thông minh đã và đang phát triển mạnh mẽ tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp; có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong tìm kiếm thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm…