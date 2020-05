Nghệ An tìm giải pháp kích cầu du lịch sau Covid-19

Hội thảo khoa học “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020” do Tổng Cục Du lịch, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức sẽ diễn ra ngày 31/5, tại thành phố Vinh.

Theo dự kiến, Hội thảo có khoảng 500 đại biểu đến từ Trung ương và một số tỉnh, thành phố trong nước; đại diện các hãng hàng không; lãnh đạo ngành Đường sắt; các tập đoàn, tổng công ty du lịch và CLB lữ hành trong nước; các giảng viên và chuyên gia ngành Du lịch tham dự.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) - điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Sách Nguyễn

Hội thảo nhằm thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động và Kế hoạch Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An hậu Covid-19 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành.



Mục đích đặt ra tại Hội thảo là trao đổi, thảo luận tìm giải pháp ngắn hạn và lâu dài thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế đến Nghệ An nhằm phát triển du lịch Nghệ An một cách bền vững trong giai đoạn hậu Covid-19.

Cửa Lò - điểm nghỉ dưỡng lý tưởng trong mùa hè nắng nóng. Ảnh: Sách Nguyễn Quán triệt và vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia hưởng ứng các Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động và Chương trình kích cầu du lịch Nghệ An năm 2020 với chủ đề “Nghệ An – Điểm đến an toàn và khác biệt”.



Qua đó, tăng cường sự liên kết của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch trong tỉnh để xây dựng gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn, thu hút nhanh lượng khách du lịch đến Nghệ An.

Miền Tây Nghệ An có phong cảnh hùng vĩ, nên thơ và giàu bản sắc văn hóa luôn mời gọi những du khách thích trải nghiệm và khám phá. Trong ảnh: Quần thể thác 7 tầng (Quế Phong). Ảnh: Công Kiên Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá việc mở rộng các điểm du lịch trong tỉnh, nhất là các điểm du lịch mới, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn; về công tác đảm bảo an toàn, sẵn sàng phục vụ; các chính sách kích cầu du lịch…



Các báo cáo, tham luận tại Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề: Nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong hợp tác và quản lý phát triển du lịch; Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng vừa mang tính chất tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, vừa có sức hấp dẫn du khách; xác định thị trường trọng điểm khách du lịch; môi trường du lịch an toàn, thân thiện…



Hội thảo “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020” sẽ diễn ra trong buổi sáng 31/5.

Buổi chiều các đại biểu sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá một số điểm đến du lịch, dịch vụ tiêu biểu, đặc trưng, khác biệt và có lợi thế của tỉnh Nghệ An.

Hy vọng và tin tưởng Hội thảo sẽ đưa ra được những nhận định, đánh giá chính xác và đề xuất được các giải pháp có tính khoa học và giá trị thực tiễn để thúc đẩy du lịch Nghệ An phục hồi và phát triển trong giai đoạn hậu Covid-19.