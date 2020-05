Nghệ An: Tin nổi bật trong ngày 14/5

* Sáng 14/5, HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để thảo luận, thông qua một số chủ trương quan trọng và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các đại biểu biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hữu Tuy - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai do chuyển công tác đến cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.



Toàn cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 8 Nghị quyết quan trọng, trong đó có dự án xây dựng thêm cầu qua sông Lam (bài Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư thêm một cây cầu bắc qua sông Lam), cầu ở Diễn Châu; các dự án đê ở Quỳnh Lưu, Nam Đàn; một số công trình di dời khẩn cấp các hộ dân ở những vùng nguy hiểm trên địa bàn tỉnh…

* Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Công an tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Công an tỉnh, ý kiến của các phòng nghiệp vụ, ý kiến của các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Công an Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 14/5, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Khắc ghi lời dạy của Người, thời gian qua, tập thể cơ quan MTTQ tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước nhằm phát huy tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo”, tiếp tục khẳng định vai trò là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Quỳnh

* Trong ngày 14/5, nhiều Đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng bộ Sở GTVT xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.



Chiều 14/5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục tiêu đại hội đặt ra là tập trung quản lý các khoản thu vào NSNN; Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về lĩnh vực Tài chính - Ngân sách. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội cấp trên.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng ủy Kho bạc Nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại hội Đảng bộ xã Thanh Hương (Thanh Chương) đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Tổng giá trị sản xuất đạt 478,8 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 11,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75-80 triệu đồng/năm. Giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia ở 3 trường. Giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối nhiệm kỳ còn 1,5%. Xã đạt chuẩn NTM vào cuối nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) đã thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới với tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 10 - 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 50 - 55 triệu đồng/năm; Xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và trở thành một trong những xã phát triển khá của huyện Nghi Lộc...

* Sau trận mưa kèm theo gió lớn kéo dài từ tối 13/5 đến rạng sáng 14/5, hàng trăm héc-ta lúa, ngô đến kỳ thu hoạch tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương (Nghệ An) đổ sạp trên diện rộng. Từ sáng sớm, bà con đã vội vàng ra đồng để cứu cây trồng.

Bà con xã Nam Thái (Nam Đàn) ra đồng gặt thủ công lúa bị đổ rạp sau mưa lớn. Ảnh: Quang An

Do bị đổ, ngập nước nên không thể thuê máy gặt, bà con đành phải ra đồng gặt thủ công, nếu để lúa úng nước quá lâu thì thiệt hại sẽ càng lớn. Đối với diện tích ngô, nông dân cố gắng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ, còn những vùng có cây gãy đổ hoàn toàn, chưa đến kỳ thu hoạch thì tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nhập cho công ty bò sữa để giảm thiểu thiệt hại.

* Sáng 14/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đã bóc gỡ đường dây đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự 28 đối tượng (trong số 42 đối tượng tại hiện trường) liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc (trong đó có 16 đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc, 8 đối tượng ở TX. Cửa Lò, 2 đối tượng ở huyện Diễn Châu, 1 đối tượng ở huyện Nghĩa Đàn và 1 đối tượng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 156 triệu đồng cùng các tang vật liên quan. Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và đấu tranh làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại.