Nghệ An tính toán nâng mức phụ cấp hàng tháng cho bí thư chi bộ; trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến để tiến tới hoàn thiện, trình HĐND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp hàng tháng cho bí thư chi bộ, trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận; cũng như tăng mức hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, khối, bản.

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, khối, bản; người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, khối, bản; mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và tổ dân vận ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua thời gian tới.

Cán bộ xóm Yên Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương trao đổi, giới thiệu với lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện về mô hình khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn". Ảnh: Thành Duy

ĐỀ XUẤT NÂNG HỆ SỐ PHỤ CẤP CHO 3 CHỨC DANH HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÓM, KHỐI, BẢN

Người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản gồm 3 chức danh: bí thư chi bộ; trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận.

Dự thảo đề xuất, ở xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo thì mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản là 2,1 lần mức lương cơ sở; đối với chức danh trưởng ban công tác Mặt trận là 1,8 lần mức lương cơ sở.

Đối với các xóm, khối, bản còn lại, dự thảo đề xuất, mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản là 1,6 lần mức lương cơ sở; đối với chức danh trưởng ban công tác Mặt trận là 1,3 lần mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp hàng tháng đang được UBND tỉnh Nghệ An lấy ý kiến đối với 3 chức danh hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, bản là: bí thư chi bộ; trưởng xóm, khối, bản và trưởng ban công tác Mặt trận. Ảnh: Thành Duy

Mức phụ cấp hàng tháng theo đề xuất mới này của UBND tỉnh Nghệ An cao hơn so với quy định hiện hành. Cụ thể, đối với xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo thì bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản hiện có hệ số phụ cấp là 1,75 lần mức lương cơ sở; còn trưởng ban công tác Mặt trận hưởng phụ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở. Còn đối với xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên, mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ và trưởng xóm, khối, bản hiện là 1,7 lần mức lương cơ sở, đối với trưởng ban công tác Mặt trận là 1,4 lần mức lương cơ sở. Ở các xóm, khối, bản còn lại, bí thư chi bộ, trưởng xóm, khối, bản đang hưởng mức phụ cấp là 1,1 lần mức lương cơ sở; trưởng ban công tác Mặt trận hưởng phụ cấp 0,8 lần mức lương cơ sở.

ĐỀ XUẤT TĂNG MỨC HỖ TRỢ CHO 10 CHỨC DANH Ở XÓM, KHỐI, BẢN

Ngoài 3 chức danh hoạt động không chuyên trách trên, ở xóm, khối, bản có thêm các chức danh công an viên, thôn đội trưởng, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố, Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố, nhân viên y tế xóm, bản.

Đây là những người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, khối, bản là được hỗ trợ hàng tháng. Hiện dự thảo của UBND tỉnh đang đề xuất nâng mức hỗ trợ lên cho người đảm nhận các chức danh trên.

Theo đó, ở các xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng cụ thể như sau:

Chức danh công an viên được phụ cấp bằng 1,1 lần mức lương cơ sở, thôn đội trưởng được hỗ trợ 0,8 lần mức lương cơ sở. Các chức danh: Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi được hỗ trợ 0,33 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, ở các xóm, khối, bản còn lại, mức hỗ trợ hàng tháng được đề xuất đối với chức danh công an viên là 0,95 lần mức lương cơ sở; thôn đội trưởng là 0,75 lần mức lương cơ sở; Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi là 0,28 lần mức lương cơ sở.

Còn mức hỗ trợ hàng tháng được đề xuất đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố là 0,75 mức lương cơ sở, Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố là 0,45 mức lương cơ sở; nhân viên y tế tại các xóm, bản thuộc xã khó khăn (theo quy định của Chính phủ) là 0,65 mức lương cơ sở; nhân viên y tế ở các xóm, bản thuộc các xã còn lại là 0,45 mức lương cơ sở.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, khối, bản đang được UBND tỉnh Nghệ An lấy ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Theo quy định hiện hành, hiện tại ở xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo, công an viên được hỗ trợ 0,9 lần mức lương cơ sở và thôn đội trưởng được hỗ trợ 0,65 lần mức lương cơ sở; ở các xóm, khối, bản còn lại, công an viên được hỗ trợ 0,8 lần mức lương cơ sở, thôn đội trưởng được hỗ trợ 0,6 lần mức lương cơ sở.

Mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố hiện là 0,6 mức lương cơ sở; Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố là 0,35 mức lương cơ sở; y tế xóm, bản tại các xã khó khăn (theo quy định của Nhà nước) là 0,55 mức lương cơ sở; y tế xóm, bản ở các xã còn lại là 0,35 mức lương cơ sở.

Theo các quy định hiện hành, các chức danh Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi xóm, khối, bản được hưởng bồi dưỡng hàng tháng 400.000 đồng/tháng/người ở các xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới. Ở các xóm, khối, bản còn lại là 350.000 đồng/tháng/người.

Theo dự thảo của UBND tỉnh Nghệ An, người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, khối, bản thì được hưởng 100% mức hỗ trợ hàng tháng. Phụ cấp chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.