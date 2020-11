Nghệ An: Tổ chức 464 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đại diện các ban, ngành, các báo cáo viên pháp luật các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: An Quỳnh.

Tại hội nghị lần này, UBND tỉnh cũng đánh giá quá trình thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2017 - 2020”.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam, hội nghị cũng đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm vừa qua. Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời đã tập trung công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với hoạt động chuyên môn bám sát kế hoạch PBGDPL năm 2020. Toàn tỉnh có 783 đồng chí và 6.776 tuyên tuyền viên pháp luật các cấp.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Ảnh: Phan Tuyết Trong năm qua cũng đã tổ chức được 464 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 199.659 lượt người dự thi. Hình thức phổ biến trực tiếp được tích cực triển khai với 11.229 cuộc cho hơn 7.7 triệu lượt người tham gia.



Hình thực PBGDPL cũng ngày càng đa dạng gắn bó với ứng dụng công nghệ thông tin. Một số mô hình mới hiệu quả như: Chương trình VON mỗi ngày một chủ đề về an toàn giao thông tuyên truyền các chính sách pháp luật, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhân dân về an toàn giao thông phát trực tiếp hàng ngày; xây dựng info, long-form; timeline; mô hình “Độ phản ứng nhanh” của đơn vị Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;..

Công an tỉnh còn chú trọng triển khai PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù với 1.320 cuộc tuyên truyền cho 31.827 lượt người tham dự, tổ chức 25 buổi tuyên truyền cho hơn 3.216 lượt can phạm nhân đang chấp hành án và duy trì mô hình “tủ sách hướng thiện” trong trại Tạm giam Công an tỉnh.

Bên cạnh đó PBGDPL được áp dụng đối với việc hòa giải cấp cơ sở. Đã có 21 đơn vị cấp huyện với 5.821 tổ hòa giải và 39.032 hòa giải viên, đã tiếp nhận 1.628 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành công 1.048 vụ (đạt tỷ lệ 64,4%), hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, tạo niềm tin và uy tín trong nhân dân.

Tại hội nghị, nhiều đại diện đã tham luận đưa ra nhiều ý kiến để hoàn thiện công tác PBGDPL.