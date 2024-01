Nghệ An tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 13/1

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, sáng 13/1, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; và Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác chuẩn bị. Ảnh: Thành Duy

Ngày 14/9/2023, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 1059/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xác định phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng, 3 đột phá chiến lược; hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế; phát triển 5 ngành, lĩnh vực trụ cột, 6 trung tâm đô thị.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;…

Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại của cả nước và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ;…

Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ sẽ trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; lãnh đạo Bộ Xây dựng trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam nghệ an đến năm 2040.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo các nội dung chuẩn bị cho sự kiện. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện 6 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư đạt 390 triệu USD tương đương hơn 9.555 tỷ đồng trong Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Cũng trong sáng 13/1, sau Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040, Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Lãnh đạo các sở, ngành dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Chủ tịch Hội đồng.

Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Lãnh đạo các sở, ngành dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc sáng nay, khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã có các ý kiến chỉ đạo cụ thể công tác chuẩn bị nhằm tổ chức các sự kiện quan trọng trên.