Nghệ An tổ chức 'Diễn đàn Kết nối tiêu thụ cam Vinh'

Hiện nay 100% diện tích cam Vinh trồng tại Nghệ An đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện triển khai các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm theo quy định như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt,... hỗ trợ chứng nhận vùng trồng, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, cơ bản sản phẩm cam Vinh tiêu thụ tại siêu thị, cửa hàng bán lẻ đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao sản phẩm cam Vinh. Ảnh: Quang An

Công tác kết nối, tiêu thụ cam Vinh được tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng trong những năm qua. Năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm thương mại BigC Thăng Long tổ chức giới thiệu, quảng bá cam Vinh tại Hà Nội. Hàng năm các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Công thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, UBND các huyện trồng cam đã chủ động đưa sản phẩm cam Vinh giới thiệu tại các Hội chợ triển lãm, quảng bá sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước; tổ chức các Hội chợ tại địa phương, các Hội nghị kết nối tiêu thụ. Các Doanh nghiệp, HTX, hộ trồng cam Vinh đã chủ động xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước.