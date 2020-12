Chiều 31/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2021. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Năm 2021, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.346 tân binh, trong đó nghĩa vụ quân đội là 3.100 người, nghĩa vụ công an là 246 người. Tăng gần 100 công dân so với năm trước.