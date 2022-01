Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy hợp tác và phát triển với Gifu (Nhật Bản)

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp…

Tại điểm cầu tỉnh Gifu, ông Furuta Hajime - Thống đốc tỉnh Gifu dự và chủ trì, cùng sự tham gia của đại diện chính quyền, doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, các đại biểu, khách mời từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO)… cũng tham dự dưới hình thức trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

NGHỆ AN LUÔN XEM GIFU LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY

Phát biểu tại phiên thứ nhất của hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An điểm lại các hoạt động đã được 2 tỉnh Nghệ An - Gifu tích cực triển khai trong những năm qua, nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa hai tỉnh Nghệ An và Gifu nói riêng.

2 tỉnh đã tổ chức 5 chuyến thăm cấp cao, một số đoàn doanh nghiệp Gifu sang tìm hiểu đầu tư, hiện có 03 doanh nghiệp của Gifu đầu tư tại Nghệ An: Nagoya Giken Kogyo - sản xuất linh kiện ô tô, MLB Tenergy - may xuất khẩu, Yababashi- khai thác chế biến đá; cử 15 cán bộ nông nghiệp học tại Gifu ứng dụng nông nghiêp công nghệ cao; hợp tác giữa Trường THPT Phan Bội châu và THPT Seki; Học viện JINO và Đại học Vinh hợp tác đào tạo tiếng Nhật...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên thứ nhất của hội nghị. Ảnh: P.B

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình hợp tác giữa 2 bên, hội nghị trực tuyến là một sáng kiến để kết nối, đánh giá lại những kết quả của những nỗ lực của hai bên kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác năm 2015, đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.



Thông tin đến chính quyền, doanh nghiệp tỉnh Gifu về những thành tựu nổi bật mà tỉnh Nghệ An đã nỗ lực đạt được trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh lĩnh vực thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, số lượng dự án và số vốn đầu tư đăng ký mới đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hội nghị trực tuyến với các điểm cầu tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Gifu và các bộ, ngành, tổ chức quốc tế là sáng kiến kết nối trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến việc gặp gỡ trực tiếp trở nên khó khăn. Ảnh: P.B

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.077 triệu USD. Có 12 dự án FDI của doanh nghiệp Nhật Bản với số vốn hơn 117 triệu USD; Trong đó có 03 doanh nghiệp tỉnh Gifu đầu tư tại Nghệ An với số vốn 38,55 triệu USD. Hiện Nhật Bản đang hỗ trợ tỉnh 02 dự án ODA với số vốn tương đương 196 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra, hợp tác giữa hai tỉnh còn khá khiêm tốn so với tiềm năng và thế mạnh vốn có của 2 bên cũng như những quyết tâm đặt ra trước đây.

“Dự báo trong thời gian tới, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng ta cần thích ứng, biến khó khăn, thách thức thành thuận lợi và thời cơ; triển khai hợp tác thông qua các hình thức phù hợp, đa dạng, linh hoạt để khai thác hiệu quả dư địa to lớn của 2 bên. Trong chiến lược hội nhập quốc tế của Nghệ An từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chúng tôi luôn xác định Nhật Bản là đối tác hàng đầu và Gifu luôn là đối tác tin cậy”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu.



Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: P.B

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng gợi mở, đề xuất các nội dung hợp tác song phương, đề nghị tỉnh Gifu giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư, kinh doanh, trao đổi thương mại tại Nghệ An, với các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; hỗ trợ đào tạo cán bộ nông nghiệp tỉnh Nghệ An về nâng cao kỹ năng xây dựng và quản lý theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, kiến thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kỹ năng xây dựng và quảng bá sản phẩm...; Tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch và tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch do 2 bên tổ chức… Ngoài ra, hai bên có thể trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ… tìm ra các giải pháp để thúc đẩy hợp tác Nghệ An - Gifu đi vào thực chất, hiệu quả.

MONG MUỐN HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Thống đốc tỉnh Gifu Furuta Hajime phát biểu tại phiên gặp gỡ chính quyền. Ảnh chụp màn hình

Cũng tại hội nghị, thay mặt chính quyền tỉnh Gifu (Nhật Bản), ông Furuta Hajime - Thống đốc tỉnh Gifu phát biểu, đề cập đến những nét tương đồng giữa tỉnh Nghệ An - là tỉnh lớn, nằm ở miền Trung Việt Nam, được thiên nhiên ban tặng nhiều vùng địa hình rừng rộng lớn, nhiều sông ngòi,… và Gifu, cũng nằm giữa nước Nhật, có thiên nhiên phong phú, là tiền đề để 2 bên xích lại gần nhau.

“Ở cấp độ quốc gia, năm tới 2023 sẽ là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Việc tăng cường hợp tác giữa khu vực nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân ngày càng trở nên quan trọng đối với cả Nhật Bản và Việt Nam, và chúng tôi hy vọng rằng hai tỉnh có thể hợp tác để phát triển hơn nữa”, ông Furuta Hajime khẳng định.

Bày tỏ sự đánh giá cao trước những kết quả tích cực mà tỉnh Nghệ An đã gặt hái được, nhất là sự cải thiện rõ rệt về môi trường đầu tư, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gifu mong muốn sau hội nghị trực tuyến sẽ mời gọi được thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Nghệ An, thông qua hội nghị 2 bên sẽ có những trao đổi, thảo luận thiết thực, góp phần thúc đẩy các mối giao lưu, hợp tác giữa 2 tỉnh, mở ra chuỗi những hoạt động tiếp theo trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 14/1, hai tỉnh Nghệ An và Gifu tổ chức phiên họp trực tuyến thứ hai - gặp gỡ doanh nghiệp, đi sâu thảo luận, bàn bạc vào các lĩnh vực hợp tác tiềm năng có chung mối quan tâm./.