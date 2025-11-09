Xã hội Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học phân tích, dự báo thị trường lao động và kết nối cung - cầu Sáng 11/9, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học “Phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối cung – cầu”.

Hội thảo có sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn.

Nguồn lao động dồi dào

Theo báo cáo tại hội thảo, năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 82.979 lao động có nhu cầu tìm việc, trong đó 19.301 lao động từ xa trở về quê, 5.168 lao động hết hạn hợp đồng ở nước ngoài. Mỗi năm, Nghệ An có thêm từ 30.000 – 35.000 người bước vào độ tuổi lao động, cho thấy nguồn nhân lực của tỉnh rất lớn.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Thanh Nga

Ngoài ra, hiện có trên 800 nghìn lao động Nghệ An đang làm việc ở các tỉnh, thành khác. Đây được xem là tiềm năng để thu hút lao động trở lại làm việc tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang phát triển mạnh các khu kinh tế, khu công nghiệp với nhiều chính sách đãi ngộ.

Nhiều lao động đã từng làm việc tại các tỉnh phía Nam nay về tìm hiểu cơ hội việc làm tại quê hương, ảnh chụp Ngày hội việc làm tại KCN VSIP. Ảnh: Thanh Nga

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 17.215 doanh nghiệp với hơn 400 nghìn lao động. Trong đó, 26 doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên 5.500 người, 152 doanh nghiệp FDI thu hút gần 59 nghìn lao động, còn lại hơn 17.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tạo việc làm cho trên 336 nghìn người.

Giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 230.763 lao động, đạt 105,98% kế hoạch, trong đó việc làm trong tỉnh chiếm hơn 45%.

Tuy vậy, một số khó khăn vẫn hiện hữu: Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng lao động có tay nghề; chất lượng việc làm chưa cao, thiếu ổn định và bền vững; phần lớn lao động vẫn tập trung ở khu vực nông thôn, phi chính thức, thu nhập thấp. Nhiều lao động phải chấp nhận công việc thời vụ, không đúng ngành nghề đào tạo. Xu hướng xuất khẩu lao động, đặc biệt lao động phổ thông, ngày càng phổ biến.

Cần dự báo sát thực tế, kết nối hiệu quả

Các đại biểu tại hội thảo cho rằng, để thị trường lao động vận hành hiệu quả, cần đẩy mạnh dự báo và kết nối cung – cầu. Trước hết, các ngành chức năng phải nắm chắc tình hình nguồn nhân lực ở từng địa phương, đồng thời cập nhật nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để kịp thời kết nối.

Công nhân làm việc tại Công ty Luxshare-ICT ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là thu hút lao động từ các tỉnh khác về làm việc tại Nghệ An, song song với việc thúc đẩy dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; từ khu vực phi chính thức sang chính thức; từ ngoài khu công nghiệp vào các cụm, khu công nghiệp.

Đại biểu cũng đề nghị tăng cường thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường lao động, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm trực tuyến, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và tìm việc làm bền vững cho người lao động.

Hội thảo khẳng định: Để tận dụng tối đa lợi thế nguồn nhân lực dồi dào, Nghệ An cần chiến lược dài hạn trong đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động, đồng thời cải thiện môi trường làm việc, chính sách tiền lương để giữ chân lao động tại chỗ.

Việc kết nối hiệu quả giữa nhà trường – doanh nghiệp – người lao động không chỉ giải quyết bài toán cung – cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường lao động trong giai đoạn mới, khi Nghệ An đang nỗ lực trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.