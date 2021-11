Nghệ An tổ chức hội thảo phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong hương ước, quy ước

Dự hội thảo có các ông: Hoàng Xuân Lương – nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hoàng Minh Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Nghệ An; đại diện Lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng gần 70 đại biểu đến từ các cơ quan; các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hồ Hà

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe những ý kiến trao đổi, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước như: Những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay; Vấn đề bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Hồ Hà

Các đại biểu cũng thảo luận về việc thực thi pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng con người văn hóa Nghệ An; Định hướng nội dung hương ước, quy ước trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An;...



PGS.TS Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồ Hà

Kết luận Hội thảo ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã đánh giá cao các bài tham luận của các nhà khoa học trong hội thảo và định hướng trong thời gian tới ngành Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hướng dẫn nội dung xây dựng hương ước, quy ước làm cơ sở hướng dẫn xây dựng, công nhận hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Triển khai thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Nghệ An phù hợp trong tình hình mới.



Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì và thực hiện hương ước, quy ước; gắn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn hóa; biên soạn và phát hành đến cơ sở các tài liệu hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước... nhằm phát huy tốt vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay.