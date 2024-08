Nghệ An tổ chức hội thảo tìm giải pháp cải thiện PCI

“

Theo đánh giá, xếp hạng của VCCI, năm 2023 chỉ số PCI của Nghệ An đạt 65,72 điểm, xếp thứ 44 cả nước, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. So với năm 2022, chỉ số PCI Nghệ An giảm 0,88 điểm, giảm 21 bậc.

Trong số 10 chỉ số thành phần PCI có 3 chỉ số tăng điểm, tăng thứ bậc, 1 chỉ số tăng điểm, giữ nguyên thứ bậc; 1 chỉ số tăng điểm, giảm thứ bậc; 5 chỉ số giảm điểm, giảm thứ bậc.