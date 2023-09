Nghệ An tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư tại Singapore

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 6/9, tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư Singapore vào Nghệ An với chủ đề "Nghệ An – Điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy và hiệu quả”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Mai Phước Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore; ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore 125 lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn VSIP, WHA và đại diện các cơ quan, đơn vị, liên quan.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, Nghệ An đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế cùng định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh trong thời gian tới. Các Doanh nghiệp Hạ tầng như VSIP, WHA cũng giới thiệu về chính sách ưu đãi, lợi thế so sánh... khi đầu tư vào Nghệ An. Đây sẽ là tiền đề thuận lợi để các nhà đầu tư có thể nghiên cứu, khảo sát để cùng nhau hợp tác và phát triển

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định tiềm năng, lợi thế của tỉnh và những cơ hội đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại Hội thảo.

Theo đó, Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi; Dân số hơn 3,4 triệu người, đông dân thứ tư trong cả nước; là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá thế giới; vùng đất nổi tiếng có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo; là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 06 trường Đại học, 11 trường Cao đẳng, hơn 70 trường Trung cấp và Trung tâm dạy nghề. Hệ thống giao thông tỉnh Nghệ An hội tụ đầy đủ các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường sắt và các cửa khẩu. Nghệ An có Khu kinh tế Đông Nam được mở rộng diện tích trên 20.700 ha.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ chính thức, được sự vun đắp của các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước, đến nay quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp; tin cậy chính trị cao, tiềm năng hợp tác lớn. Tỉnh Nghệ An luôn xem Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển trong hiện tại và tương lai. Sự xuất hiện của Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 7 tại Nghệ An (VSIP) là một trong những minh chứng sinh động, thuyết phục về hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Mặc dù tỉnh Nghệ An và Singapore có nhiều tiềm năng và lợi thế để hợp tác phát triển, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với các tiềm năng đó. Cụ thể như:

Về đầu tư FDI, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 124 dự án của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký khoảng 3,3 tỷ USD, trong đó mới có 07 dự án có vốn đầu tư FDI từ Singapore với tổng vốn cam kết đầu tư là 486,41 triệu USD với các ngành nghề như: May mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông... thu hút khoảng hơn 10.000 lao động đang làm việc.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, tìm hiểu về chính sách phát triển xanh của Nghệ An.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây đạt trên 9%/năm, nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước vào năm 2022 và trong nhóm 8 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023.

Về Thương mại, Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Singapore năm 2022 đạt 29,03 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 29,95 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thiết bị linh kiện, điện tử; tôn, thép các loại; hàng dệt may; đá ốp lát... Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 đạt 56,7 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 58,78 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Xăng dầu; máy móc, thiết bị; nguyên phụ liệu dệt may, da, giày...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các Tập đoàn lớn, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore quan tâm đầu tư vào Nghệ An, trong đó ưu tiên các dự án ở các ngành, lĩnh vực như: Công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0...

Một góc Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Cường.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp Singapore đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến giải pháp tăng trưởng xanh, về thủ tục thành lập doanh nghiệp, những ưu đãi khi chuyển đổi doanh nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ cao để giảm thải carbon,...

Tại hội thảo, UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ UBND tỉnh Nghệ An cho nhà đầu tư Singapore, Tập đoàn Soilbuild Group Holdings Pte cho dự án phát triển hệ thống nhà xưởng, văn phòng xây sẵn đặt tại KCN WHA Industrial Zone 1- Nghệ An. Đây là dự án đầu tư có quy mô 45 triệu USD được thực hiện bởi Tập đoàn Soilbuild Group Holdings Pte - một trong những Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Singapore.