Nghệ An tổ chức livestream quảng bá, tiêu thụ cam Vinh và các đặc sản xứ Nghệ

Chiều 19/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức Chương trình "Livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ cam Vinh và các đặc sản Nghệ An". Đây là chương trình livestream lần thứ 2 được tổ chức với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng.

Mục đích của chương trình nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm qua livestream (quảng bá, bán hàng trực tiếp và trực tuyến) trên các kênh truyền thông đa phương tiện nhằm quảng bá sâu rộng hình ảnh, chất lượng, giá trị của thương hiệu cam Vinh và các đặc sản Nghệ An tới người tiêu dùng trong và ngoài nước, từ đó nâng cao hình ảnh, vai trò, năng lực sản xuất các sản phẩm của tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của phương thức bán hàng qua livestream trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, còn có 9 đặc sản của Nghệ An bao gồm: Trà thảo dược, gạo thảo dược Vĩnh Hòa, tinh bột sắn dây, dầu gội Come on, sản phẩm từ chanh, tảo xoắn, sen quê Bác (nhiều sản phẩm từ sen); thực phẩm hữu cơ An An Gri; giò me Đức Tuấn.

Các sản phẩm cam Vinh và đặc sản Nghệ An đã được thẩm định về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo sự tươi ngon, được thị trường ưa chuộng trong nhiều năm qua. Tại chương trình, lần lượt các đơn vị đã thuyết trình về sản phẩm của mình, khách hàng muốn mua sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp đến đơn vị hoặc qua hình thức bình luận (comment) trên các kênh livestream trực tiếp.