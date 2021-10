Nghệ An tổ chức ngày hội 'Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông'

Dự ngày hội có Thường trực Tỉnh đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương và 300 đoàn viên, cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên hưởng ứng Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” do Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam phát động. Do vậy, mục tiêu nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong đảm bảo an toàn giao thông là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Từ mục đích này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa ra các mục tiêu cụ thể: Giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn phát biểu khai mạc tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông đường bộ - đường sắt, làm chết 73 người, bị thương 66 người.

Xác định được vấn đề cấp bách và quan trọng trong việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động thanh thiếu nhi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, tham gia phối hợp và xây dựng nhiều mô hình về giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như: Mô hình “Cổng trường an toàn văn minh”, mô hình “Bến đò ngang an toàn”, Đội sơ ứng cứu tai nạn giao thông, phản ứng nhanh khi tham gia giao thông.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan chứng kiến lễ ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí năm an toàn giao thông 2021 và những năm tiếp theo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” nói riêng và các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 đạt kết quả cao, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên tham gia giao thông, góp phần hạn chế vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Để Luật Giao thông đường bộ thật sự đi vào đời sống và trở thành “văn hóa giao thông” thì cần tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên tham gia giao thông, dưới nhiều hình thức khác nhau.

Thứ hai, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sức sáng tạo của tuổi trẻ thông qua việc thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Thanh Chương thăm, tặng quà cho đội thanh niên xung kích tại bến đò ngang an toàn xã Thanh Giang. Ảnh: Thanh Quỳnh Thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các tổ chức, phòng, ban, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi, các mô hình, đội hình tiêu biểu của Đoàn, Hội, Đội tham gia có hiệu quả tốt Cuộc vận động “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông”.

Đội tuyên truyền lưu động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương tổ chức tuyên truyền về Luật An toàn giao thông. Ảnh: Thanh Quỳnh Hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2021, ngay từ đầu năm học mới, BTV Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo 100% các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh khởi động lại mô hình cổng trường an toàn văn minh khi học sinh quay trở lại trường học, tổ chức cuộc thi Tuổi trẻ Nghệ An, cuộc thi video tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT năm 2021. Trong chuỗi các hoạt động của ngày hội, BTV Tỉnh đoàn đến thăm và tặng quà mô hình bến đò ngang an toàn tại xã Thanh Giang và chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền lưu động tại một số tuyến đường chính; tiến hành Hội thi Rung chuông vàng cho học sinh khối THPT tại Trường THPT Thanh Chương 1 và tiến hành phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và tập huấn lái xe an toàn cho các em học sinh.

Tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. Ảnh: Thanh Quỳnh