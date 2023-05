Nghệ An tổ chức, tham gia nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc dịp nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Trong những ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm nay, bên cạnh các hoạt động du lịch, trải nghiệm của người dân, ngành Văn hóa - Thể thao Nghệ An cũng tổ chức và tham gia một số sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc.

Trong tỉnh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhất là Chương trình nghệ thuật “Non sông liền một dải” do Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức vào tối 30/4.

Chương trình gồm 3 chương, với hơn 10 tiết mục ca múa nhạc được các nghệ sĩ dàn dựng công phu đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Những khúc ca đi cùng năm tháng ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước tươi đẹp, cùng những khúc tráng ca hào hùng tái hiện những ngày cả nước cùng ra trận; niềm hân hoan, hạnh phúc khi non sông liền một dải.

Đây là món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến những người dân thành phố Vinh nói chung và du khách về với xứ Nghệ trong mùa lễ với mong muốn đất nước Việt Nam, quê hương Nghệ An năm xưa kiên cường trung dũng, ngày nay không ngừng phát triển.

Trước đó, ngày 29/4, tại đền Hồng Sơn - ngôi đền cổ có kiến trúc thời Nguyễn và là ngôi đền duy nhất trên địa bàn thành phố Vinh thờ các Vua Hùng, thành phố Vinh đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đây là hoạt động được thành phố Vinh tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc đã có công đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời, tôn vinh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Buổi lễ gồm các hoạt động chính: Biểu diễn múa lân, sử thi về các Vua Hùng; dâng bánh chưng, bánh dày, lễ vật; đọc chúc văn, tưởng niệm, dâng hương.

Bên cạnh các hoạt động trong tỉnh, trong dịp lễ, các đoàn thể thao, nghệ thuật của tỉnh Nghệ An cũng đã tham gia một số sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc ở các tỉnh, thành khác.

Trong 2 ngày (28 và 29/4), tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng), đoàn Nghệ An với 16 vận động viên đua thuyền và 12 vận động viên kéo co đã tham gia Liên hoan trò chơi dân gian biển, đảo.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ "Lễ hội văn hóa dân gian biển, đảo Việt Nam", do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tạp chí Cộng sản và thành phố Hải Phòng tổ chức, với sự tham gia của các đội chơi đến từ 10 địa phương có biển trong cả nước, tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Đua thuyền rồng, kéo co và bóng chuyền bãi biển.

Kết thúc giải, đoàn Nghệ An giành được 4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng môn kéo co nam hạng cân 420 kg, 1 Huy chương Bạc kéo co ở hạng cân 600 kg, 1 Huy chương Đồng kéo co 370 kg nam nữ. Ở môn đua thuyền rồng, đội Nghệ An đã xuất sắc giành 1 Huy chương Bạc.

Còn tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Đoàn nghệ thuật thành phố Vinh đã tham gia Chương trình giao lưu văn hoá - nghệ thuật giữa thành phố Huế và các thành phố hợp tác, kết nghĩa trong nước và quốc tế vào tối 30/4. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Tại chương trình, Đoàn nghệ thuật thành phố Vinh đã biểu diễn 2 tiết mục: Xứ Nghệ quê ta (Dân ca Nghệ Tĩnh; Soạn lời: Tiến Dũng; Biểu diễn: Nghệ nhân Thu Hiền và tốp phụ họa); Đêm trăng phường vải (Dân ca Nghệ Tĩnh; Soạn lời: An Ninh; Biểu diễn: CLB Dân ca phường Trung Đô).

Ngoài Đoàn nghệ thuật thành phố Vinh, tham gia chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ thành phố Namur - Vương quốc Bỉ; quận Dongnae, quận Eupyeong, Viện Nghiên cứu văn hóa truyền thống, Viện Xúc tiến nghiên cứu văn hóa đến từ Hàn Quốc; Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long - Thành phố Hà Nội; Đoàn nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu; Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế, Học viện Âm nhạc Huế, đoàn nghệ thuật huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất cả đã tạo nên một chương trình nghệ thuật đa sắc màu, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách