Xã hội Nghệ An tổ chức tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tháng 5 hàng năm đã được tỉnh Nghệ An lựa chọn là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Ngày 26/4/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 3495 /UBND-VX về việc thực hiện tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân năm 2025 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Thành Chung

Theo đó, ngày 21/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND về quy định tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Từ đó, tỉnh Nghệ An lấy tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Để thực hiện tốt tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội khu vực VII chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tháng vận động; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; theo dõi tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhân dịp tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2025 đảm bảo hiệu quả. Trong đó, ưu tiên hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn trực tiếp, thu hút sự chú ý và lan tỏa chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến mọi người dân.

Phối hợp Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh, Phòng Văn hóa Thông tin và Khoa học huyện Hưng Nguyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên đề, chuyên mục, bài viết tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên hệ thống truyền thanh công cộng, truyền thanh cơ sở. Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ số; phát huy lợi thế của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi, vận động, huy động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng cơ quan bảo hiểm xã hội để trao tặng số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành lồng ghép, tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhân dịp tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Ủy ban nhân dân Nghệ An cũng giao rõ trách nhiệm cho Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Hội Người cao tuổi, Tỉnh đoàn Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh... trong việc tổ chức thực tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức tuyên truyền và đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế nhằm tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các xã đăng ký nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát động, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng số bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn./.