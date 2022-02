Nghệ An tọa đàm kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Nghệ An trong suốt 76 năm qua; trân trọng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu - Người đã đặt nền móng cho nền y học cách mạng Việt Nam đối với các cán bộ y tế cách đây 67 năm: “Người thầy thuốc phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”…

Theo đó, làm theo lời Bác, 67 năm qua, cùng với cả nước, các thế hệ thầy thuốc tỉnh nhà đã đoàn kết một lòng phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu thương người bệnh, đội ngũ thầy thuốc đã không ngừng trưởng thành, nâng cao y đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Đến nay, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Hệ thống tổ chức bộ máy được củng cố, hoàn thiện từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Các chỉ tiêu về giường bệnh, bác sĩ, dược sĩ trên vạn dân, tỷ lệ BHYT luôn tăng qua từng năm; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng luôn đạt mức cao; các chỉ số sức khỏe, tuổi thọ bình quân được cải thiện; công tác dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đảm bảo.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sỹ; tập trung đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh. Chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân ngày càng được nâng lên... Những nỗ lực và thành quả đó đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế đã chủ động, tích cực, tham mưu quyết liệt cho tỉnh nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả. Cùng một lúc đã triển khai tốt 2 nhiệm vụ: vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai tiêm chủng vắc-xin nhanh, kịp thời an toàn cho người dân… Ngoài việc tham gia chống dịch trên địa bàn, lực lượng y tế đã tăng viện, hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch hiệu quả

Nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng y tế thông minh

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực quên mình của các chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế của chúng ta vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết, trong đó, thách thức lớn nhất hiện nay đó là việc đối mặt với dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân Nghệ An không thể chủ quan, lơ là, đặc biệt là đối với đội ngũ y tế chúng ta…

Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển chuyên môn kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh. Đặc biệt, chú trọng các giải pháp trọng tâm là thực hiện tốt công tác dự phòng, dự báo, giám sát chặt chẽ và khống chế kịp thời các bệnh dịch; phát triển mạng lưới y tế vừa chuyên sâu, vừa phổ cập; phát triển hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai mô hình bác sĩ gia đình, tiếp tục vận hành tốt hệ thống quản lý sức khỏe người dân, tích cực ứng dụng công nghệ trong quản lý và khám, chữa bệnh cho nhân dân, xây dựng y tế thông minh.

Mỗi cán bộ y tế phải luôn là những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; để xứng đáng với những lời dạy của Bác Hồ, xứng đáng với trọng trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội và toàn thể người dân ủng hộ, chung tay để ngành Y tế hoàn thành sứ mạng rất đỗi vinh quang và cũng hết sức nặng nề của mình. Đó cũng là cách thể hiện sự tri ân có ý nghĩa nhất đối với các thầy thuốc, những người đã, đang và sẽ tiếp tục hết lòng vì người bệnh; vì sự nghiệp chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trong buổi tọa đàm này, thừa ủy quyền, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Thầy thuốc Nhân dân” cho dược sĩ Hoàng Văn Hảo và bác sĩ Đậu Huy Hoàn; danh hiệu vinh dự Nhà nước “Thầy thuốc Ưu tú” cho 50 thầy thuốc đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng và bác sĩ Nguyễn Hải Linh; tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bác sĩ Nguyễn Văn Hương và bác sĩ Nguyễn Hồng Trường; tặng Bằng khen của Thủ tương Chính phủ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An và 9 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.