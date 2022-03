Nghệ An tọa đàm trực tuyến kết nối, thu hút đầu tư, thương mại với Ấn Độ

Về phần mình, để mời gọi, tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng có bài phát biểu chào mừng giới thiệu đặc điểm, tình hình và một số chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; các video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, các nhà đầu tư Khu công nghiệp và đô thị tổng hợp VSIP Nghệ An, KCN Industrial Zone 1 Nghệ An, KCN Hoàng Mai 1 giới thiệu cơ sở hạ tầng, chính sách mời gọi vào đầu tư, thuê đất.

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An phát biểu giới thiệu tiềm năng thương mại, xuất khẩu giữa Nghệ An và Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại tọa đàm, ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An chia sẻ: Ấn Độ là một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực của Nghệ An với các sản phẩm như bột đá siêu mịn, nhựa thông, hạt phụ gia nhựa, linh kiện điện tử, gỗ và sản phẩm gỗ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Nghệ An đạt 31,45 triệu USD, tăng 22,3%; 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của Nghệ An sang Ấn Độ đạt 11,48 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 nên kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ giai đoạn 2020 - 2021 có biến động giảm mạnh nhưng dự báo trong thời gian tới sẽ tăng mạnh để tương xứng với tiềm năng quan hệ 2 nước.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giới thiệu một số nét về chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với các đại biểu, nhà đầu tư từ Bang Haryana (Ấn Độ). Ảnh: Nguyễn Hải Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa của việc ngài Đại sứ quán và Thứ trưởng bang Haryana (Ấn Độ) đã kết nối, tổ chức sự kiện tọa đàm, mời gọi thu hút đầu tư thương mại giữa 2 địa phương. Thông qua việc đánh giá cao các thế mạnh kinh tế của bang Haryana (Ấn Độ) và giới thiệu cơ sở hạ tầng, các chính sách của tỉnh, chia sẻ tầm cao mới về quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trân trọng mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ và bang Haryana vào đầu tư tại Nghệ An.