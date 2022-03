Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người quý I/2022 đạt 6,51%

Chiều 25/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2022.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến, kết nối với 21 điểm cầu các huyện, thành, thị với sự tham dự của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết, trong quý I/2022, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022, xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành; tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết và tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2022 của tỉnh đạt 6,51%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 10,89% so với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm ước tăng 10,26%. Công tác giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được triển khai kịp thời ngay khi có Quyết định giao vốn của Trung ương. Đến ngày 20/3, toàn tỉnh đã giải ngân gần 540 tỷ đồng, đạt 9,31% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I năm 2022 ước thực hiện 4.357 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo kết quả phát triển KT-XH quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Lĩnh vực dịch vụ, hàng hóa, thương mại tiếp tục phục hồi. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3 ước đạt 6.195 tỷ đồng, tăng 16,71% cùng kỳ; lũy kế 3 tháng ước đạt 21.558 tỷ đồng, tăng 20,54%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 3 tháng ước đạt 544,8 triệu USD, tăng 28,1%; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 303,7 triệu USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Bước sang tháng 3, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn có nhiều khởi sắc.

Tính đến ngày 21/3, toàn tỉnh đã cấp mới cho 30 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2.652 tỷ đồng. Điều chỉnh 28 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 10 dự án (tăng hơn 12.262 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 14.914,65 tỷ đồng. có 449 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 6.018,4 tỷ đồng. Trong quý có 449 doanh nghiệp thành lập mới, 374 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Các thành viên UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là quan tâm giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường; Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm sau tết Nguyên đán còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế. Một bộ phận người lao động phải nghỉ việc để điều trị, cách ly Covid-19 gây tình trạng thiếu lao động tạm thời tại một số doanh nghiệp. Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến chăn nuôi, sản xuất; Giá xăng, dầu tăng mạnh tác động không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các địa phương, các ngành đã dành nhiều thời gian để phân tích, thảo luận, đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022. Đồng thời nêu lên nhiều ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II năm 2022.