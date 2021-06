Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 14/63 cả nước

Sáng 22/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự phiên họp thường kỳ tháng 6/2021 của UBND tỉnh.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu chính. Ảnh: Thành Duy

Khai mạc phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là cuộc họp quan trọng, đánh giá lại thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, toàn tỉnh hiện đang có 33 ca dương tính tại 5 địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh lúc này là tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung, nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định, một số ngành, lĩnh vực đạt được kết quả tăng trưởng khá.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phòng, chống dịch đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu. Tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt hệ thống các giải pháp đồng bộ, phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Tính từ ngày 13/6 đến 6h sáng ngày 22/6, Nghệ An ghi nhận 33 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, trong đó thành phố Vinh nhiều nhất với 21 ca nhiễm, huyện Diễn Châu 9 ca nhiễm. Để khống chế, kiểm soát, không để dịch lây lan trên diện rộng, UBND tỉnh đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thành phố Vinh và một số xã ở huyện Diễn Châu, huyện Quỳ Hợp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn ước đạt 7,58%/kịch bản 7,61%. Trong đó, khu vực công nghiệp ước tăng mạnh nhất với 20,44%. Nghệ An là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành dự cuộc họp tại điểm cầu thứ hai tại UBND tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Duy

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 8.634 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2020. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 12.439 tỷ đồng, đạt 48,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Nghệ An năm 2020 xếp thứ 18 cả nước, giữ nguyên vị trí so với năm 2019; xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó, chỉ số tính năng động của lãnh đạo tỉnh tăng 18 bậc so với năm 2019. Hoạt động đối ngoại được quan tâm chỉ đạo triển khai phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19.

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến. Tính đến ngày 18/6/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 44 dự án, điều chỉnh 60 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 9.278,71 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 33% và vốn đăng ký tăng 2,5 lần.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An trình bày báo cáo về đầu tư công. Ảnh: Thành Duy

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 36.324 tỷ đồng, tăng 11,42% so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến ngày 10/6/2021, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 756 tỷ 27 triệu đồng, đạt 26,05% KH giao.