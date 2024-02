Nghệ An tổng kết công tác phòng cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2023

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCCC và CHCN tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Tỉnh Nghệ An nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích lớn nhất cả nước, toàn tỉnh có hơn 32.540 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (gồm: 6.513 cơ sở do cơ quan Công an quản lý; 26.027 cơ sở do UBND cấp xã quản lý). Trong điều kiện thời tiết, khí hậu trên địa bàn tỉnh khắc nghiệt, thường xuyên có nắng nóng cao độ, hanh khô kéo dài nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 68 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 26 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy giảm 13 vụ, giảm 4 người chết, tuy nhiên thiệt hại về tài sản tăng 20,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT trình bày những khó khăn trong công tác phòng, chống cháy rừng và tàu cá. Ảnh: Quang An

Trong đó có 31 vụ cháy ở thành thị và 37 vụ cháy ở nông thôn. Về tính chất vụ cháy, có 26 vụ cháy trung bình và 42 vụ cháy nhỏ.

Năm 2023, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra PCCC tại 34.202 lượt cơ sở, phát hiện 488 lỗi vi phạm, lập 377 biên bản vi phạm hành chính; xử phạt, nộp ngân sách nhà nước 5.871.550.000 đồng.

Chủ nhà trọ cao tầng trên địa bàn TP.Vinh ký cam kết phòng cháy. Ảnh: Quang An

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong năm 2023 cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tỷ lệ điều tra nguyên nhân các vụ cháy đạt cao (100%); trực tiếp cứu được 12 người, hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người, ước tính tài sản cứu được lên đến hàng trăm tỷ đồng...

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh các giải pháp PCCC tại các chung cư, nhà ở cao tầng trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Mặc dù có nhiều cố gắng trong triển khai công tác phòng ngừa, tuy nhiên tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, cháy chợ, các cơ sở kinh doanh, nhà dân, các kho chứa hàng hóa, cháy rừng… còn xảy ra nhiều. Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về PCCC; chưa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn PCCC, đặc biệt trong đầu tư xây dựng, đặc biệt tại các khu chung cư nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại...

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực về công tác PCCC của các đơn vị, ban, ngành trong năm 2023. Ảnh: Quang An

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực cố gắng của các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực trong năm vừa qua, đặc biệt là không để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng, không gây thiệt hại về người, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dự báo trong năm 2024, theo dự báo tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các vấn đề, bao gồm: Nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH bảo đảm thiết thực, cụ thể và có sức lan tỏa, có chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đối với công tác PCCC.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy tại chợ Vinh năm 2018. Ảnh: Quang An

Tiếp tục tham mưu UBND các cấp thành lập đoàn liên ngành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; tập trung vào các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, khu dân cư, kho hàng có nguy hiểm cháy nổ, chung cư, nhà cao tầng; các khu rừng trọng điểm nguy cơ cháy cao... tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý, giải quyết tình trạng công trình vi phạm quy định về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm công tác thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24h, kịp thời tham gia xử lý hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Thường xuyên rà soát, xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, trong đó chú trọng xây dựng các phương án huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện văn hoá, chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh...