Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

(Baonghean.vn) - Cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh được tiến hành nhằm ngăn chặn xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người. Những cơ sở karaoke, quán bar... không đủ tiêu chuẩn về an toàn PCCC, phần lớn do sử dụng vật liệu trang trí và cách âm dễ cháy phải ngưng hoạt động.

215 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ

Nhằm ngăn chặn tình trạng cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, từ tháng 4 năm 2022 cho tới nay, Công an Nghệ An đã liên tục tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn. Theo đó, tính đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động 180 cơ sở, đình chỉ hoạt động 35 cơ sở.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, một trong những hạng mục vi phạm chủ yếu khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke là lớp vật liệu hoàn thiện, biển quảng cáo, ốp trang trí tường và trần trong phòng hát và hành lang thoát nạn còn sử dụng một số vật liệu dễ cháy, làm mất tác dụng ngăn cháy lan, khả năng sinh khói, độc tính khói và dễ bắt lửa…

Đơn cử, cơ sở karaoke Royal Club địa chỉ 100 đường Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, quá trình kiểm tra cho thấy, cơ sở đã trang bị đầy đủ các hạng mục công trình (các lối thoát nạn, hành lang thoát nạn theo phương ngang, cầu thang bộ thoát nạn theo phương đứng, cửa thoát nạn là cửa bản lề, mở xuôi theo chiều thoát nạn), hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn… Ngoài ra, cơ sở còn xây dựng 1 cầu thang sắt thoát nạn phía Đông của công trình đảm bảo lối thoát nạn theo quy định; bể nước chữa cháy có thể tích 150m3 có nắp đậy đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy lấy nước…

Tuy nhiên, cơ sở sử dụng vật liệu trang trí và cách âm trong các phòng hát tập trung đông người, trên khu vực trần treo và vách của lối thoát nạn, hành lang thoát nạn đang còn sử dụng một số vật liệu dễ cháy làm mất tác dụng ngăn cháy lan. Mặc dù bị tạm đình chỉ theo quy định 1 tháng, nhưng đến nay, cơ sở tiếp tục bị đình chỉ vì chưa khắc phục được.

Tương tự, 18 phòng hát tại tầng 6 thuộc Hợp tác xã Đại Huệ, địa chỉ tại số 2, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP. Vinh cũng bị tạm đình chỉ và hiện nay là đình chỉ vì lý do sử dụng vật liệu trang trí và cách âm trong các phòng hát được làm bằng gỗ ép, các vật liệu chưa có văn bản chứng minh là vật liệu khó cháy và không cháy làm mất tác dụng ngăn cháy lan. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Theo chủ một cơ sở karaoke trên địa bàn TP. Vinh, việc đầu tư đối với cơ sở kinh doanh karaoke rất tốn kém, trong đó có vật liệu trang trí, cách âm… Kết cấu ốp tường thông thường trong phòng hát bao gồm, lớp tường bằng gạch, sau đến lớp cách âm, tiếp theo là một lớp ván ép, cuối cùng là vật liệu trang trí.

Tuy nhiên, hiện nay với mục tiêu rà soát đảm bảo công tác PCCC, các vật liệu trang trí, cách âm hiện có, trong đó phần lớn gỗ ép và các vật liệu không đảm bảo văn bản chứng minh là vật liệu khó cháy và không cháy nên cơ sở bị đình chỉ. “Ngừng hoạt động ngày nào là tổn thất, là sốt ruột vì lãi suất ngân hàng ngày đó, tuy nhiên, hiện chúng tôi cũng chưa biết phải làm sao, thực sự lúng túng. Việc thay thế vật liệu trang trí, cách âm hiện có xem như bóc gỡ, làm lại từ đầu, và hiện cũng chưa biết thay thế bằng vật liệu gì. Tôi đã nghĩ đến việc sử dụng những loại vật liệu như: Inox, kính, gạch, đá… nhưng những vật liệu này khiến phòng bị vang, khó đảm bảo cách âm, khó trang trí”, chủ cơ sở karaoke cho hay.

Kiên quyết xử lý

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 424 cơ sở karaoke, quán bar, pub thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Qua kiểm tra, theo dõi, công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar ngày càng được quan tâm, chú trọng và đầu tư kinh phí.

Chủ các cơ sở đã tổ chức thực hiện hoặc phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác PCCC, CNCH cho cá nhân, đơn vị thuộc phạm vi quản lý bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, cụ thể: ban hành, niêm yết nội quy, quy định về PCCC; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC; huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; tổ chức, duy trì lực lượng PCCC cơ sở; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy; thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc…

Các cá nhân hoạt động trong cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar đều tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của chủ cơ sở và các lực lượng chức năng liên quan theo quy định. Qua công tác kiểm tra thực tế, cơ bản các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar trên địa bàn đã thực hiện, duy trì thường xuyên, hiệu quả các điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 5, Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra hoặc khi xảy ra cháy có thể kịp thời khống chế không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi vậy cơ sở đủ điều kiện thì mới được hoạt động. Nếu cơ sở karaoke không đảm bảo an toàn PCCC mà hoạt động thì rất nguy hiểm. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ cháy lớn ở các cơ sở kinh doanh karaoke là các vật liệu dùng trang trí, cách âm không đạt tiêu chuẩn. Khi cháy, vật liệu này sẽ tỏa ra lượng khói lớn kèm theo khí độc, chỉ trong vài giây là đủ gây ngạt khói, chết người.

Theo kết quả tổng rà soát của Công an tỉnh Nghệ An, 215 cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn PCCC đều phải ngưng hoạt động để khắc phục. Theo yêu cầu, nếu cơ sở karaoke sử dụng gỗ, mút xốp... ốp vào trần, tường, vách thì phải bóc hết và thay thế bằng vật liệu không cháy, khó bắt lửa như: Gạch, kính, hợp kim... đảm bảo vật liệu thay thế phải có giới hạn chịu lửa bằng hoặc cao hơn theo quy định.

Cũng theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, đối với các cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị cơ quan chức năng liên quan có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC, Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở khẩn trương tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm theo đúng quy định.

Đồng thời, theo dõi không để cơ sở trốn tránh cơ quan chức năng để hoạt động trong thời gian tạm đình chỉ, tạm dừng hoạt động khi chưa khắc phục xong các tồn tại, vi phạm về PCCC. Trường hợp quá thời hạn tạm đình chỉ, tạm dừng hoạt động nhưng chưa khắc phục triệt để các tồn tại vi phạm về PCCC, Công an tỉnh kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở theo quy định và đề nghị cơ quan chức năng liên quan thu hồi giấy phép không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.