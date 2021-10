Nghệ An tổng rà soát công dân về từ các tỉnh phía Nam

Ngày 31/10, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các huyện, thành, thị về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nghệ An ghi nhận hàng loạt ca bệnh trong cộng đồng ở nhiều địa phương trong những ngày gần đây. Trong khi đó, tính từ ngày 1/10 đến nay, đã có hơn 26.500 công dân Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê. Hiện đã ghi nhận 358 người nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 50 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong thời gian vừa qua các địa phương đã từng bước triển khai thực hiện tốt công tác “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tuy nhiên, cùng với đó tỉnh Nghệ An cũng đã ghi nhận một số lượng lớn người dân di chuyển từ các địa phương có số ca mắc cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trở về địa phương.

Để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các huyện, thành, thị chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…) đến/trở về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời phát hiện, xét nghiệm phát hiện sớm, tổ chức quản lý cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp theo quy định tại Công văn số 5022/TTCH-SYT ngày 16/10/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid -19 tỉnh (lưu ý việc giám sát người dân trở về từ các vùng dịch cấp 3, 4 trên địa bàn tỉnh).

Phát huy tối đa vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế (cấp độ dịch của các tỉnh, thành phố trên cả nước được công bố và cập nhật tại https://moh.gov.vn/web/guest/tong-hop-danh-gia-cap-do-dich-taidia-phuong).

Từ ngày 1/10 đến nay, có hơn 26.000 lao động Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh: Tiến Hùng Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền cấp xã nghiêm túc triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định tại Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người dân về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch tương ứng của các xã/phường/thị trấn trên địa bàn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://thongtincovid19.nghean.gov.vn) để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn. Các huyện/thành phố/thị xã phải cử cán bộ đầu mối phụ trách đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn.