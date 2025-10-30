Thời sự Nghệ An trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 30/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh dự cuộc tập huấn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lớp tập huấn. Ảnh: TL



Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: TL



Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng, lý luận; công tác tuyên giáo, dân vận và trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và nhà nước, việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Ban Chỉ đạo Ban Công tác 35, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp, ... hết sức cần thiết và cấp bách.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: TL



Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiêm túc trong học tập; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35; đồng thời tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

PGS.TS Hồ Anh Tuấn - Trưởng Khoa nghiệp vụ 4, Học viện An ninh Nhân dân quán triệt các chuyên đề. Ảnh: TL



Qua đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận, công tác tư tưởng, chính trị củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: TL

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã trang bị, cập nhật những kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác đấu tranh, nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại biểu các xã, phường tham dự lớp tập huấn. Ảnh: TL



Lớp tập huấn giúp các đồng chí học viên nắm vững phương pháp, kỹ năng viết tin, bài, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: TL



Tham gia lớp tập huấn các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt những chuyên đề thiết thực, cập nhật tình hình mới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; các kỹ năng nhận diện, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng; cách thức tổ chức lực lượng, xây dựng, vận hành và phát huy hiệu quả các trang, nhóm, tài khoản đấu tranh tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng.