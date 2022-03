Nghệ An: Trao 11 giải cao nhất từ Cuộc thi ảnh Áo dài 2022

Về tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện 48 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An cùng nhiều khách mời liên quan. Ảnh: D.T

Hội nghị đã tổng kết hoạt động công đoàn quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Theo đó, trong những tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã có nhiều diễn biến phức tạp. Số đoàn viên công đoàn nói chung và đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức bị nhiễm F0 tăng nhanh. Tuy vậy, thực hiện phương châm bình thường mới trong công tác phòng, chống Covid-19, hoạt động của các cơ quan, đơn vị vẫn diễn ra bình thường.

Để hỗ trợ, chia sẻ với khó khăn của đoàn viên, Công đoàn Viên chức đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả như: Tết Sum vầy 2022, thăm hỏi đoàn viên F0, tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay cho những đơn vị có nguy cơ cao…



Điểm nhấn trong hoạt động quý I là chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) gồm tổ chức nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về kiến thức, Cuộc thi ảnh Áo dài online năm 2022 do Công đoàn Viên chức phát động. Ngoài ra, công đoàn cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung chuẩn bị hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. So với năm 2021, số đơn vị tổ chức hội nghị trước ngày 31/12, tăng 9 đơn vị so với năm 2021.

Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng khẩu trang y tế cho đoàn viên ở các đơn vị có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: D.T

Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế liên quan đến công tác quyết toán tài chính, kiểm tra tài chính đồng cấp, trong quý II, Công đoàn Viên chức sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hưởng ứng "Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” do Công đoàn Viên chức và Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức; Tổ chức phong trào Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022; Tổ chức tập huấn về công tác tài chính và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân…

Đại diện các cụm ký giao ước thi đua. Ảnh: D.T

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định thành lập cụm thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức Nghệ An, tiến hành cho các đồng chí đại diện các cụm thi đua ký giao ước thi đua với Thường trực Công đoàn viên chức Nghệ An.

Trong nội dung chiều nay, Công đoàn viên chức đã trao thưởng cho đơn vị đạt thành tích cao trong phong trào văn hóa, thể thao, tặng Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho Công đoàn cơ sở đạt thành tích thi đua về phong trào xanh- sạch – đẹp, tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - ông Nguyễn Chí Công tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: D.T

Cũng dịp này, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức trao giải Cuộc thi Ảnh áo dài online hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”. Cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cả những người tham gia và lan tỏa ý nghĩa, vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam thông qua những bức hình đầy cảm xúc, được đầu tư công phu. Kết quả cụ thể của cuộc thi như sau:

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị đạt giải Ba Cuộc thi ảnh Áo dài online. Ảnh: D.T

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao đạt giải Nhất với bức ảnh "Rạng rỡ Việt Nam". Ảnh: D.T

Nhìn lại những hình ảnh đẹp của các đơn vị đạt giải trong Cuộc thi ảnh Áo dài online năm 2022 do Công đoàn Viên chức tổ chức: