Nghệ An: Trao chứng nhận cho 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT vừa ứng phó dịch bệnh, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, chương trình Khuyến công quốc gia năm 2021 ưu tiên hỗ trợ các đề án/nhiệm vụ cần được triển khai kịp thời để giúp các doanh nghiệp, cơ sở CNNT thuộc các địa bàn chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, tập trung ở các nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, giúp doanh nghiệp, cơ sở CNNT duy trì sản xuất và lưu thông hàng hóa, góp phần chống đứt gãy chuỗi cung ứng và gián đoạn xuất khẩu do đại dịch Covid-19; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới hoặc sản xuất sản phẩm mới. Theo đó, tổng kinh phí khuyến công năm 2021 của cả nước là 338 tỷ đồng, trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia là 150 tỷ đồng, kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương 188 tỷ đồng.

Riêng đối với nội dung bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Bộ Công Thương đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, tham gia kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư có 310 sản phẩm của 58/63 tỉnh, thành phố; sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đặc biệt trong nhóm chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Tại kỳ bình chọn này, Nghệ An có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quốc gia năm 2021 gồm: Hàng đèn lồng DP 630 và DP 640, tảo Spirulina Michio, máy bẻ đai thép tự động, nước mắm 559 Quỳnh Lưu.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác khuyến công; đồng thời, bàn và đưa ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến công năm 2022.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 thông qua các hoạt động: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các cơ sở, giải quyết việc làm cho lao động chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 di dân về nông thôn; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; tăng cường hoạt động tư vấn, trợ giúp thông tin, nâng cao năng lực sản xuất thích ứng bối cảnh dịch Covid-19 cho cơ sở công nghiệp nông thôn.

Thúc đẩy sản xuất công nghiệp, TTCN và xây dựng làng nghề

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: “Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác khuyến công ở Nghệ An được triển khai quyết liệt, có hiệu quả tích cực. Ảnh: Thanh Phúc

Năm 2021, Nghệ An được bố trí 4.500 triệu đồng kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương. Trong đó, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí (đợt 1) là 21 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 1.641,13 triệu đồng (đạt 36,47% kế hoạch).

Song song với đó, các sản phẩm công nghiệp nông thôn được tạo điều kiện tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: “Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác khuyến công ở Nghệ An được triển khai quyết liệt, có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, công tác khuyến công còn có những hạn chế nhất định: Mức hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia còn ít (mỗi tỉnh bình quân 1 tỷ đồng), nhiều chính sách khuyến công không còn phù hợp; công tác quản lý chồng chéo, thiếu đồng bộ. Do đó, Nghệ An đề xuất Bộ Công Thương, Cục Công thương địa phương tăng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các nội dung chương trình triển khai thực hiện khuyến công trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận chuyển đổi số…”.