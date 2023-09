Nghệ An trao chứng nhận đầu tư dự án 45 triệu USD từ Singapore

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Thanh Huyền (Sở Ngoại vụ Nghệ An)

(Baonghean.vn)- Ngày 6/9, Tại Singapore, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Soilbuild Group Holdings Pte - chủ đầu tư dự án phát triển hệ thống nhà xưởng, văn phòng xây sẵn đặt tại KCN WHA Industrial Zone 1- Nghệ An.

Tại buổi lễ đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư đến ông Lim Han Ren - Giám đốc điều hành Tập đoàn Soilbuild.

Đồng chí Bùi Đình Long trao giấy chứng nhận đầu tư cho ông Lim Han Ren - Giám đốc điều hành Tập đoàn Soilbuild.

Dự án có quy mô 45 triệu USD được thực hiện bởi một trong những Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Singapore. Mục tiêu của dự án là phát triển dự án hệ thống nhà xưởng, văn phòng xây sẵn cho thuê theo tiêu chuẩn xanh tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1-Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An xem Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển trong hiện tại và tương lai. Sự xuất hiện của Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 7 tại Nghệ An (VSIP) là một trong những minh chứng sinh động, thuyết phục về hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Một góc Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1-Nghệ An nằm trong Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 124 dự án của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký khoảng 3.3 tỷ USD, trong đó có 07 dự án có vốn đầu tư FDI từ Singapore với tổng vốn cam kết đầu tư là 486,41 triệu USD với các ngành nghề như: May mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông... thu hút khoảng hơn 10.000 lao động đang làm việc.

Kim ngạch xuất khẩu từ Nghệ An sang thị trường Singapore năm 2022 đạt 29,03 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 29,95 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thiết bị linh kiện, điện tử; tôn, thép các loại; hàng dệt may; đá ốp lát... Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 đạt 56,7 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 58,78 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Xăng dầu; máy móc, thiết bị; nguyên phụ liệu dệt may, da, giày...