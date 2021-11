Nghệ An trao giải cho 10 dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các quỹ đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ trao giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng - Techfest Nghệ An open 2021. Ảnh: Đức Anh

106 DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP THAM GIA CUỘC THI

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021 (Techfest Nghệ An open 2021) với chủ đề “Khát vọng Sông Lam”.

Đây là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế, hoặc những người yêu mến Nghệ An sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian hàng khởi nghiệp được trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành thăm gian hàng khởi nghiệp được trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Techfest Nghệ An open 2021 ưu tiên các doanh nghiệp khởi nghiệp trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, Y - dược, Du lịch, Giáo dục, đào tạo và Công nghệ Tiên phong. Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp xúc và gọi vốn từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, cũng như các dự án đạt giải cao sẽ tiếp tục được giới thiệu tham gia Techfest Viet Nam 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Đây cũng là lần đầu tiên, cuộc thi được tổ chức với phạm vi mở rộng ra khỏi tỉnh Nghệ An. Cuộc thi có 106 dự án trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ trong và ngoài nước như Singapore gửi về tham dự. Kết quả, có 21 dự án đã lọt vào chung kết cuộc thi, có 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc được trao giải của UBND tỉnh, 11 dự án được công nhận dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho dự án. Ảnh: Đức Anh Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhì cho các dự án. Ảnh: Đức Anh Các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Ba cho các dự án. Ảnh: Đức Anh



Danh sách 10 dự án đạt giải Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021. Tại buổi lễ, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thiên Minh Đức do Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập đã ra mắt, với số vốn ban đầu là 1 triệu USD. Mục tiêu của quỹ là tập trung vào các công ty với các sản phẩm và dịch vụ ở các lĩnh vực hoặc mang tính tiêu biểu và đặc trưng văn hóa của Nghệ An hoặc đang là xu hướng và có khả năng tăng trưởng nhanh.



Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thiên Minh Đức đã quyết định đầu tư cho dự án khởi nghiệp: Vitamin D2, nước ép nguyên dưỡng chất từ rau củ quả, bữa ăn Healthy EatClean và sữa hạt xanh D2, Công ty TNHH Vitamin D2 Organic với số vốn 2,5 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thiên Minh Đức trao quyết định đầu tư cho dự án khởi nghiệp với số vốn 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VSV - Nghệ An tiếp tục ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư cho 3 dự án khởi nghiệp. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VSV - Nghệ An tiếp tục ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư cho 3 dự án khởi nghiệp: Dự án Hachi - Hệ thống nông nghiệp thông minh; Dự án STEAM cùng Sunbot và Dự án Robot 3T.